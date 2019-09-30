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  • Sahibinden satılık ikinci el 20 bin lira altı arabalar listesi! Öğrencilerin dahi satın alabileceği otomobiller

Sahibinden satılık 20 bin lira altı arabalar listesi! Öğrencilerin dahi satın alabileceği otomobiller

pazarında hareketlilik devam ediyor. Birçok tüketici bütçelerine uygun, sahibinden satılık ucuz otomobilleri araştırıyor. bütçeli araçlar dikkat çekiyor. Düşük bütçeli ikinci el arabalar öğrencilerin ve acemi şoförlerin bir numaralı tercihleri arasında yerini almaya devam ediyor. 20 bin liraya kadar olan otomobiller ise piyasada hızlı el değiştiriyor. İşte marka marka model model 20 bin liraya kadar olan ikinci el arabalar...

Giriş Tarihi: 30.09.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 11:25
Sahibinden satılık ikinci el 20 bin lira altı arabalar listesi! Öğrencilerin dahi satın alabileceği otomobiller

bütçeli otomobiller araştırılıyor. Bütçe dostu ucuz arabalar merak ediliyor. 20 bin liraya kadar olan araçlar hızlıca el değiştiriyor. 20 bin liraya alınabilecek ikinci otomobiller hangileri? Hangi marka ve modeller 20 bin lira? Daha birçok sorunun cevabını bu listede veriyoruz...

Sahibinden satılık ikinci el 20 bin lira altı arabalar listesi! Öğrencilerin dahi satın alabileceği otomobiller

İşte öğrencilerin dahi satın alabileceği o araç modelleri ve fiyatları;

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Sahibinden satılık ikinci el 20 bin lira altı arabalar listesi! Öğrencilerin dahi satın alabileceği otomobiller

2004-2005 model Citroen C3: 18 bin TL

Sahibinden satılık ikinci el 20 bin lira altı arabalar listesi! Öğrencilerin dahi satın alabileceği otomobiller

2004-2005 model Chevrolet Kalos: 17 bin TL

Sahibinden satılık ikinci el 20 bin lira altı arabalar listesi! Öğrencilerin dahi satın alabileceği otomobiller

1997-1998 model Fiat Tipo: 16 bin TL

Sahibinden satılık ikinci el 20 bin lira altı arabalar listesi! Öğrencilerin dahi satın alabileceği otomobiller

2001 model : 16 bin TL

Sahibinden satılık ikinci el 20 bin lira altı arabalar listesi! Öğrencilerin dahi satın alabileceği otomobiller

2001 model : 16 bin TL

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