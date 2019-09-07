Sahibinden satılık ikinci el 20 bin lira altı arabalar! Öğrencilerin dahi satın alabileceği araç modelleri
Sahibinden satılık ikinci el 20 bin lira altı arabalar! Öğrencilerin dahi satın alabileceği araç modelleri
İkinci elaraba pazarında hareketlilik devam ediyor. Birçok tüketici bütçelerine uygun, sahibinden satılık ucuz otomobilleri araştırıyor. Düşük bütçeli araçlar dikkat çekiyor. Düşük bütçeli ikinci el arabalar öğrencilerin ve acemi şoförlerin bir numaralı tercihleri arasında yerini almaya devam ediyor. 20 bin liraya kadar olan otomobiller ise piyasada hızlı el değiştiriyor. İşte marka marka model model 20 bin liraya kadar olan ikinci el arabalar...
Giriş Tarihi: 07.09.2019
12:57
Güncelleme Tarihi: 07.09.2019
13:05