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  • Sahibinden ucuz ikinci el arabalar! Bu araçların fiyatları 40 bin lira! İkinci el otomobil arayanlar dikkat!

Sahibinden ucuz arabalar! Bu araçların fiyatları 40 bin lira! İkinci el otomobil arayanlar dikkat!

'nın yaklaşmasıyla birlikte otomobil piyasasında hareketlilik başladı. Geçtiğimiz günlerde kredi faizlerindeki indirim de bu hareketliliği etkiledi. Kredi faizlerindeki düşüşle birlikte otomobil sahibi olmak da kolaylaşmaya başladı. Bayram tatilini yazlığında, memleketinde veya başka yerde geçirmek isteyen birçok vatandaş var. Birçok kişi kendi arabasıyla yola çıkmak istiyor ve satın alabileceği otomobillere bakıyor. 40 bin liraya kadar olan otomobiller ise piyasada hızlı el değiştiriyor. İşte marka marka model model 40 bin liraya kadar olan ikinci el arabalar...

Giriş Tarihi: 05.08.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 05.08.2019 09:57
Sahibinden ucuz ikinci el arabalar! Bu araçların fiyatları 40 bin lira! İkinci el otomobil arayanlar dikkat!

'na sayılı günler kala otomobil piyasasında satışlar hızlanmaya başladı. Kredi faizlerinde indirime gidilmesi otomobillere olan ilgiyi arttırdı. 40 bin liraya kadar olan araçlar hızlıca el değiştiriyor. 40 bin liraya alınabilecek ikinci otomobiller hangileri? Hangi marka ve modeller 40 bin lira? Daha birçok sorunun cevabını bu listede veriyoruz...

Sahibinden ucuz ikinci el arabalar! Bu araçların fiyatları 40 bin lira! İkinci el otomobil arayanlar dikkat!

Volkswagen Polo: 2004 model

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Sahibinden ucuz ikinci el arabalar! Bu araçların fiyatları 40 bin lira! İkinci el otomobil arayanlar dikkat!

Citroen C4 dizel
2006 model

Citroen C3 dizel
2011 model

Sahibinden ucuz ikinci el arabalar! Bu araçların fiyatları 40 bin lira! İkinci el otomobil arayanlar dikkat!

Toyota Yaris
2005 model

Sahibinden ucuz ikinci el arabalar! Bu araçların fiyatları 40 bin lira! İkinci el otomobil arayanlar dikkat!

Fiat Punto dizel
2011 model

Fiat Linea dizel
2012 model

Sahibinden ucuz ikinci el arabalar! Bu araçların fiyatları 40 bin lira! İkinci el otomobil arayanlar dikkat!

Audi A4
2006 model

Sahibinden ucuz ikinci el arabalar! Bu araçların fiyatları 40 bin lira! İkinci el otomobil arayanlar dikkat!

Renault Clio dizel
2007 model

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