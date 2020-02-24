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Şaşkına çevirdi! Efsane Ferrari otomobil uzun yıllar sonra garajdan çıkınca...

spor otomobiller konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Bu markaların da başında Ferrari geliyor. Ferrari'nin efsane otomobili uzun yıllar sonra ortaya çıkarıldı. Üstelik bu otomobil Uzakdoğu'nun teknoloji ülkesi 'daydı. 1969 model otomobilin İtalya'dan Japonya'ya uzanan ilginç hikayesi de öğrenenleri şaşırtıyor. Ferrari 365 GTB / 4 Daytona' Alüminyum gövde bir araç. Ferrari'nin farklı bir konsept deneme isteğiyle ortaya çıktı. İşte yıllar sonra Japonya'da ortaya çıkan o 'Efsane' otomobil!

Giriş Tarihi: 24.02.2020 08:15 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 08:23
Şaşkına çevirdi! Efsane Ferrari otomobil uzun yıllar sonra garajdan çıkınca...

Bazen beklenmedik yerlerde hiç beklenmedik şeylerle karşılaşabiliyoruz. Kim derdi ki bu efsane otomobil adeta ölüme terk edilmiş halde bırakılsın.

Şaşkına çevirdi! Efsane Ferrari otomobil uzun yıllar sonra garajdan çıkınca...

İtalyan marka Ferrari, evvel zaman içinde alüminyum gövde bir araç üretmek istedi ve ortaya 'Ferrari 365 GTB / 4 Daytona' çıktı.

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Şaşkına çevirdi! Efsane Ferrari otomobil uzun yıllar sonra garajdan çıkınca...

Bu özel otomobil 'da bir garajda bulundu.

Şaşkına çevirdi! Efsane Ferrari otomobil uzun yıllar sonra garajdan çıkınca...

Ferrari 365 GTB / 4 Daytona modellerinden biri, o dönem 'da otomotiv dergisi çıkaran kişiye satıldı.

Şaşkına çevirdi! Efsane Ferrari otomobil uzun yıllar sonra garajdan çıkınca...

1969 model olan bu araç, ülke içerisinde bir kaç kez el değiştirdikten sonra 'ya demir attı.

Şaşkına çevirdi! Efsane Ferrari otomobil uzun yıllar sonra garajdan çıkınca...

Son sahibi de onu 1980 yılında soktuğu garajdan bir daha çıkarmadı.

Şaşkına çevirdi! Efsane Ferrari otomobil uzun yıllar sonra garajdan çıkınca...

Otomobil uzun yıllar sonra bulunduğunda ise kilometre saati 33.390'ı gösteriyordu.

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