Şaşkına çevirdi! Efsane Ferrari otomobil uzun yıllar sonra garajdan çıkınca...

İtalya spor otomobiller konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Bu markaların da başında Ferrari geliyor. Ferrari'nin efsane otomobili uzun yıllar sonra ortaya çıkarıldı. Üstelik bu otomobil Uzakdoğu'nun teknoloji ülkesi Japonya'daydı. 1969 model otomobilin İtalya'dan Japonya'ya uzanan ilginç hikayesi de öğrenenleri şaşırtıyor. Ferrari 365 GTB / 4 Daytona' Alüminyum gövde bir araç. Ferrari'nin farklı bir konsept deneme isteğiyle ortaya çıktı. İşte yıllar sonra Japonya'da ortaya çıkan o 'Efsane' otomobil!