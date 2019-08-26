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çeviren anlar!

Ölümle burun buruna gelinen anlar şoke edecek cinsten! Kaza yapan araç köprüde asılı kaldı. Görenler hızlıca yardıma koştu. Adeta ölümle burun buruna gelinen anlar ise saniye saniye görüntülendi. Her geçen gün artan nüfus sayısıyla beraber trafikte artan araç sayısı kaza oranlarını da yükseltiyor. Neyse ki ölümlerin yaşanmadığı bu kazalar ise sizleri hayretler içinde bırakacak. Mucize kurtuluşların gerçekleştiği en etkileyici kaza anlarına bu karelerle şahit olacaksınız!

Giriş Tarihi: 26.08.2019 07:24 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 07:26
Şaşkına çeviren anlar!

İşte birbirinden korkunç kazalar!

Şaşkına çeviren anlar!
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Şaşkına çeviren anlar!
Şaşkına çeviren anlar!
Şaşkına çeviren anlar!
Şaşkına çeviren anlar!
Şaşkına çeviren anlar!
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