Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Satın aldığı evin garajında servet buldu! Hayatının şokunu yaşadı

Satın aldığı evin garajında servet buldu! Hayatının şokunu yaşadı

devlerinin piyasaya sınırlı sayıda sunduğu bazı özel modelleri vardır. Bu araçlar her yerde bulunmaz. Bu tür araçların sahipleri de, otomobillerine gözü gibi bakar. Ancak bazı kişiler herhangi bir sebepten dolayı, bahsettiğimiz bu nadir modelleri kaderine terk edebiliyor. İtalyan spor otomobil üreticisi 'nin de böyle bir modeli sürpriz şekilde ortaya çıktı. Genç adam müzayede yöntemiyle aldığı evin garajında terk edilmiş özel Lamborghini otomobili buldu.

Giriş Tarihi: 14.08.2020 15:13 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 15:16
Satın aldığı evin garajında servet buldu! Hayatının şokunu yaşadı

Müzayede yöntemiyle aldığı evin garajından çıkanı görünce gözlerine inanamadı! Müzayede yöntemiyle aldığı evin içini hiç görmeyen genç adam satın aldığı evi görmeye gittiğinde ilk iş garajı açtı. Garajı açar açmaz gördüğü manzara ise onu sevinçten havalara uçurdu!

Satın aldığı evin garajında servet buldu! Hayatının şokunu yaşadı

Genç bir adam müzayede yöntemiyle kendine bir ev satın aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Satın aldığı evin garajında servet buldu! Hayatının şokunu yaşadı

Ancak müzayede kuralı gereğince evin içini görmedi ve inceleme fırsatı olmadı.

Satın aldığı evin garajında servet buldu! Hayatının şokunu yaşadı

Bu ev de bu şekilde alınmıştı.

Satın aldığı evin garajında servet buldu! Hayatının şokunu yaşadı

Evin yeni sahibi garajında ilginç bir görüntüyle karşılaştı.

Satın aldığı evin garajında servet buldu! Hayatının şokunu yaşadı

Ne olduğunu anlamaya çalışırken aracın sıradan bir otomobil olmadığı ortaya çıktı!

Satın aldığı evin garajında servet buldu! Hayatının şokunu yaşadı

, garajda tozlu bir şekilde öylece duruyordu...

SON DAKİKA