HaberlerGaleriSatın aldığı evin garajında servet buldu! Hayatının şokunu yaşadı
Satın aldığı evin garajında servet buldu! Hayatının şokunu yaşadı
Otomotiv devlerinin piyasaya sınırlı sayıda sunduğu bazı özel modelleri vardır. Bu araçlar her yerde bulunmaz. Bu tür araçların sahipleri de, otomobillerine gözü gibi bakar. Ancak bazı kişiler herhangi bir sebepten dolayı, bahsettiğimiz bu nadir modelleri kaderine terk edebiliyor. İtalyan spor otomobil üreticisi Lamborghini'nin de böyle bir modeli sürpriz şekilde ortaya çıktı. Genç adam müzayede yöntemiyle aldığı evin garajında terk edilmiş özel Lamborghini otomobili buldu.
Giriş Tarihi: 14.08.2020
15:13
Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
15:16
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ