Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Sıfır ya da ikinci el araç alacaklar dikkat! Bu testlere bakmadan otomobil almayın

Sıfır ya da ikinci el araç alacaklar dikkat! Bu testlere bakmadan almayın

alırken ilk baktığımız konulardan biri güvenilir olmasıdır. Herhangi bir kaza durumunda araçtan hasar almadan çıkmak araba tercihinde en önemli konulardan birisidir. Peki en güvenli otomobiller hangileri? İşte çarpışma testinde en sağlam çıkan otomobil modelleri...

Giriş Tarihi: 22.11.2019 08:35 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 08:54
Sıfır ya da ikinci el araç alacaklar dikkat! Bu testlere bakmadan otomobil almayın

Son 5 yılın çarpışma testlerinden en sağlam çıkan otomobiller...

Sıfır ya da ikinci el araç alacaklar dikkat! Bu testlere bakmadan otomobil almayın

CITROEN NEMO

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %29

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %59

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %74

YAYA EMNİYETİ: %55

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sıfır ya da ikinci el araç alacaklar dikkat! Bu testlere bakmadan otomobil almayın

SEAT EXEO

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %57

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %77

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %81

YAYA EMNİYETİ: %50

Sıfır ya da ikinci el araç alacaklar dikkat! Bu testlere bakmadan otomobil almayın

KIA VENGA

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %71

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %79

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %66

YAYA EMNİYETİ: %64

Sıfır ya da ikinci el araç alacaklar dikkat! Bu testlere bakmadan otomobil almayın

MINI COUNTRYMAN

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %71

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %84

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %83

YAYA EMNİYETİ: %63

Sıfır ya da ikinci el araç alacaklar dikkat! Bu testlere bakmadan otomobil almayın

FORD C-MAX

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %71

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %92

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %83

YAYA EMNİYETİ: %50

Sıfır ya da ikinci el araç alacaklar dikkat! Bu testlere bakmadan otomobil almayın

FORD GRAND C-MAX

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %71

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %96

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %81

YAYA EMNİYETİ: %50

BİZE ULAŞIN