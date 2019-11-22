Sıfır ya da ikinci el araç alacaklar dikkat! Bu testlere bakmadan otomobil almayın
Sıfır ya da ikinci el araç alacaklar dikkat! Bu testlere bakmadan otomobil almayın
Otomobil alırken ilk baktığımız konulardan biri güvenilir olmasıdır. Herhangi bir kaza durumunda araçtan hasar almadan çıkmak araba tercihinde en önemli konulardan birisidir. Peki en güvenli otomobiller hangileri? İşte çarpışma testinde en sağlam çıkan otomobil modelleri...
Giriş Tarihi: 22.11.2019
08:35
Güncelleme Tarihi: 22.11.2019
08:54
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