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Haberler Galeri Son dakika! Araç sahipleri müjde! İndirim geldi...

Son dakika! Araç sahipleri müjde! İndirim geldi...

Son dakika haber! Tüm dünyayı sarsan corona virüs nedeniyle 'de araç hasar sayısında düşüşlerin yaşandığını söyleyen İSAD ( İstanbul Acenteleri Derneği ) Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "Bu dönemde insanların arabalarını kullanmıyor olmasıyla hasar sayısında bir azalma oldu. Bu nedenle bazı sigorta şirketleri bu branşlarda kar açıklamaya başladı. Hal böyle olunca insanlar sigortasız kalmasın diye çeşitli destekler gelmeye başladı. Örneğin İyi sürücüler geçen yıl 1000 TL'ye aracına sigorta yaptırırken bu yıl 500- 600 TL'ye yaptırabilecek." dedi.

Giriş Tarihi: 11.08.2020 09:00 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 09:01
Son dakika! Araç sahipleri müjde! İndirim geldi...

Corona virüs nedeniyle trafik sigortasında bazı şirketler iyi sürücülere büyük indirimler yapmaya başladı. İşte detaylar...

Son dakika! Araç sahipleri müjde! İndirim geldi...

TAKSİT SAYISI ARTIRILDI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İSAD ( İstanbul Acenteleri Derneği ) Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "Corona virüs salgını ile birlikte sigorta sektöründe corona virüs ile ilgili tedbirler alınmaya başlandı. İlk olarak trafik sigortasının taksit sayısı artırıldı. "dedi.

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Son dakika! Araç sahipleri müjde! İndirim geldi...

ŞİRKETLER İNDİRİME GİTMEYE BAŞLADI

Pandemi döneminde çok sayıda vatandaşın araçlarını garajında tuttuğunu belirten Bağcı,"Salgın nedeniyle vatandaşların çok dışarı çıkmıyor olması nedeniyle hasar sayısında bir azalma meydana geldi.

Son dakika! Araç sahipleri müjde! İndirim geldi...

Hal böyle olunca trafik sigortasında uzun yıllardan beri oluşan zarar grafiği, kara geçmeye başladı. Bu nedenle şirketleri bu branşlarda kar açıklamaya başladı.

Son dakika! Araç sahipleri müjde! İndirim geldi...

Açıklanan karlarla beraber trafik sigortası ve kaskoda birçok şirket indirime gitmeye başladı." dedi.

Son dakika! Araç sahipleri müjde! İndirim geldi...

YARI YARIYA AZALDI

İyi sürücü ile kötü sürücü arasında farkın giderek açıldığını söyleyen Bağcı, " İyi sürücü bir yıl önce trafik sigortasına 1000 TL öderken bu yıl 500-600 lira gibi bir rakam ödemeye başladılar.

Son dakika! Araç sahipleri müjde! İndirim geldi...

Bu sürecin bu şekilde birkaç ay daha devam edeceğini tahmin ediyoruz. " dedi. (Milliyet)

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