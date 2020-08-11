Son dakika! Araç sahipleri müjde! İndirim geldi...
Son dakika haber! Tüm dünyayı sarsan corona virüs nedeniyle Türkiye'de araç hasar sayısında düşüşlerin yaşandığını söyleyen İSAD ( İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği ) Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "Bu dönemde insanların arabalarını kullanmıyor olmasıyla hasar sayısında bir azalma oldu. Bu nedenle bazı sigorta şirketleri bu branşlarda kar açıklamaya başladı. Hal böyle olunca insanlar sigortasız kalmasın diye çeşitli destekler gelmeye başladı. Örneğin İyi sürücüler geçen yıl 1000 TL'ye aracına sigorta yaptırırken bu yıl 500- 600 TL'ye yaptırabilecek." dedi.
Giriş Tarihi: 11.08.2020
09:00
Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
09:01
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ