HaberlerGaleriSon dakika! Yerli otomobile teklif yağıyor! Klasik dağıtım ağına son...
Son dakika! Yerli otomobile teklif yağıyor! Klasik dağıtım ağına son...
Son dakika gelen habere göre Dünya otomotiv sektörü her geçen gün değişirken TOGG, bayilik sisteminde de farklılıklar olacağının sinyallerini verdi. CEO Gürcan Karakaş, "Değişen sektöre uygun bir bayi yapısı kurmayı hedefliyoruz" dedi. Bu açıklama da akıllara, "Tesla gibi müşteriye doğrudan satış mı yapacak" sorusunu getirdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.08.2020
10:28
Güncelleme Tarihi: 10.08.2020
10:30
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ