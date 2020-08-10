Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika! Yerli otomobile teklif yağıyor! Klasik dağıtım ağına son...

Son dakika! Yerli otomobile teklif yağıyor! Klasik dağıtım ağına son...

Son dakika gelen habere göre Dünya otomotiv sektörü her geçen gün değişirken TOGG, bayilik sisteminde de farklılıklar olacağının sinyallerini verdi. CEO Gürcan Karakaş, "Değişen sektöre uygun bir bayi yapısı kurmayı hedefliyoruz" dedi. Bu açıklama da akıllara, " gibi müşteriye doğrudan satış mı yapacak" sorusunu getirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.08.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 10:30
Son dakika! Yerli otomobile teklif yağıyor! Klasik dağıtım ağına son...

Elektrikli otomotiv devi , bir çok unsuru ile dünya otomotiv sektörüne yön veren bir marka haline geldi. Hisse değerlerinin de geldiği noktada "Dünyanın en değerli otomobil markası" konumuna ulaşan Amerikalı üreticinin başarısı bir çok markayı da benzer stratejilere yöneltmeye başladı.

Son dakika! Yerli otomobile teklif yağıyor! Klasik dağıtım ağına son...

İçten yanmalı otomobil üreticileri elektrikli modellere yönelirken, doğuştan elektrikli otomobil üreten, konvensiyonel olmayan üreticilerin sayısı da yavaş yavaş artmaya başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika! Yerli otomobile teklif yağıyor! Klasik dağıtım ağına son...

Bunlardan bir tanesi de "Avrupa'da tek" olarak dikkatleri üzerine çeken TOGG elbette.

Son dakika! Yerli otomobile teklif yağıyor! Klasik dağıtım ağına son...

'nın açtığı bu yenilikçi parkurda, Türkiye'nin Otomobili de faaliyetleri ile öncü markayı takip ediyor.

Son dakika! Yerli otomobile teklif yağıyor! Klasik dağıtım ağına son...

Bu yolda markanın tıpkı gibi klasik bayilik sisteminin ötesinde bir adım atmaya hazır olduğunun sinyalleri, geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleştirilen online basın toplantısında verildi.

Son dakika! Yerli otomobile teklif yağıyor! Klasik dağıtım ağına son...

KLASİK DAĞITIM AĞI KALKIYOR

Gerçekleştirilen online basın toplantısında Türkiye'nin Otomobili ile ilgili bir çok konuya değinen CEO Gürcan Karakaş, "Çok ciddi şekilde bayilik teklifleri alıyoruz.

Son dakika! Yerli otomobile teklif yağıyor! Klasik dağıtım ağına son...

Hergün yüzlerce mail ve telefonla Türkiye'nin dört bir yanından talepler bize ulaşıyor. Ancak biz değişen mobilite dünyasına ayak uydurabilecek farklı bir sistem üzerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz.

SON DAKİKA