Son dakika! Yerli otomobile teklif yağıyor! Klasik dağıtım ağına son...

Elektrikli otomotiv devi Tesla, bir çok unsuru ile dünya otomotiv sektörüne yön veren bir marka haline geldi. Hisse değerlerinin de geldiği noktada "Dünyanın en değerli otomobil markası" konumuna ulaşan Amerikalı üreticinin başarısı bir çok markayı da benzer stratejilere yöneltmeye başladı.