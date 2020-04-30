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Sudan ucuza satın aldı şimdi paha biçilemiyor! 1970 model aracın şaşkına çeviren değişimi!
Hurda araçların yenilenmesi son yıllarda oldukça popüler. Sosyal medyada ve video paylaşım sitelerinde bu tarz çalışmalar paylaşılıyor. Becerikli ellerin eline geçen eski araçlar sanki fabrikadan çıktığı ilk güne geri dönüyor. Hurdaya çıkmış olan 1970 model Plymouth Barracuda otomobil de bu şekilde yenilendi. Amerikalı kaporta ustası eski arabayı sudan ucuza satın aldı ve aracı en ince detayına kadar yeniledi. Arabanın son halini görenler şaşkınlıklarını gizlemeyemedi.
Giriş Tarihi: 30.04.2020
11:02
Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
11:14
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