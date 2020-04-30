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Sudan ucuza satın aldı şimdi paha biçilemiyor! 1970 model aracın şaşkına çeviren değişimi!

araçların yenilenmesi son yıllarda oldukça popüler. Sosyal medyada ve video paylaşım sitelerinde bu tarz çalışmalar paylaşılıyor. Becerikli ellerin eline geçen eski araçlar sanki fabrikadan çıktığı ilk güne geri dönüyor. Hurdaya çıkmış olan 1970 model Plymouth Barracuda de bu şekilde yenilendi. Amerikalı kaporta ustası eski arabayı sudan ucuza satın aldı ve aracı en ince detayına kadar yeniledi. Arabanın son halini görenler şaşkınlıklarını gizlemeyemedi.

Giriş Tarihi: 30.04.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 11:14
Sudan ucuza satın aldı şimdi paha biçilemiyor! 1970 model aracın şaşkına çeviren değişimi!

Kaporta ustası bir süre önce hurdaya çıkmış olan Plymouth Barracuda araç buldu ve oldukça ucuza satın aldı.

Sudan ucuza satın aldı şimdi paha biçilemiyor! 1970 model aracın şaşkına çeviren değişimi!

Usta ve ekibi aracı yenilemek için işe koyuldu.

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Sudan ucuza satın aldı şimdi paha biçilemiyor! 1970 model aracın şaşkına çeviren değişimi!

Haftalar süren çalışmadan sonra ortaya muhteşem bir araç çıktı.

Sudan ucuza satın aldı şimdi paha biçilemiyor! 1970 model aracın şaşkına çeviren değişimi!

İşte kare kare harika değişim...

Sudan ucuza satın aldı şimdi paha biçilemiyor! 1970 model aracın şaşkına çeviren değişimi!
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Sudan ucuza satın aldı şimdi paha biçilemiyor! 1970 model aracın şaşkına çeviren değişimi!
Sudan ucuza satın aldı şimdi paha biçilemiyor! 1970 model aracın şaşkına çeviren değişimi!
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