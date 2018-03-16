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Tam 4 yılda yaptılar!

Giriş Tarihi: 16.03.2018 11:19 Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 15:12
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Tam 4 yılda yaptılar!
Tam 4 yılda yaptılar!

Wang Yu ve Li Lintao isimli iki kafadar hayallerini süsleyen marka bir süper otomobil yapmak için kolları sıvadı.

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Tam 4 yılda yaptılar!
Tam 4 yılda yaptılar!

Tam 4 sene bu uğurda çalışan ikili toplam 228 bin dolar harcadı.

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Tam 4 yılda yaptılar!
Tam 4 yılda yaptılar!

Lintao ve Yu ilerde kendi markalarını oluşturarak otomobil endüstrisine girmeyi hedefliyor.

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Tam 4 yılda yaptılar!
Tam 4 yılda yaptılar!

İlk yıl malzemeleri toplamakla uğraşan ikili daha sonra yavaş yavaş aracın iskeletini oluşturdu.

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Tam 4 yılda yaptılar!
Tam 4 yılda yaptılar!

Hayallerindeki araba için yoğun emek harcayan ikili kendi markalarıyla zengin olmayı hedefliyor.

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Tam 4 yılda yaptılar!
Tam 4 yılda yaptılar!

İşte 4 yıllık yapım aşaması...

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Tam 4 yılda yaptılar!
Tam 4 yılda yaptılar!
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