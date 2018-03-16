Tam 4 yılda yaptılar!

Wang Yu ve Li Lintao isimli iki kafadar hayallerini süsleyen Lamborghini marka bir süper otomobil yapmak için kolları sıvadı. Tam 4 sene bu uğurda çalışan ikili toplam 228 bin dolar harcadı. Lintao ve Yu ilerde kendi markalarını oluşturarak otomobil endüstrisine girmeyi hedefliyor. İlk yıl malzemeleri toplamakla uğraşan ikili daha sonra yavaş yavaş aracın iskeletini oluşturdu. Hayallerindeki araba için yoğun emek harcayan ikili kendi markalarıyla zengin olmayı hedefliyor. İşte 4 yıllık yapım aşaması...