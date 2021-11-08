Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tofaş Şahin ve Doğan'la birlikte diğer bir efsaneydi! Adeta küllerinden yeniden doğdu
Giriş Tarihi: 08.11.2021 16:05 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 16:07

Tofaş Şahin ve Doğan'la birlikte diğer bir efsaneydi! Adeta küllerinden yeniden doğdu

Tofaş Şahin, Doğan ve Kartal ülkemizde en bilinen araçlar arasında yer alıyor. Halk arasında kuş serisi olarak bilinen bu arabalar artık üretilmiyor. Bazı kişiler kuş serisi modellerinin hurdaya çıkmış, km'si yüksek veya bakımsız olanlarını uygun fiyata satın alıp, toparlıyor. Bir usta hurda durumdaki Tofaş Kartal'ı yeniledi. Hatta yenilemeyi bırakın adeta başka bir modele dönüştürdü.

Tofaş Şahin ve Doğan’la birlikte diğer bir efsaneydi! Adeta küllerinden yeniden doğdu

Hurda Tofaş Kartal'ın değişimi oldukça konuşuldu. Usta elinde bulunan aracı baştan aşağıya komple yeniledi.

Tofaş Şahin ve Doğan’la birlikte diğer bir efsaneydi! Adeta küllerinden yeniden doğdu

Ancak usta aracın modifiye işlemi bittikten sonra herhangi bir şekilde trafiğe çıkamayacağını dile getirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tofaş Şahin ve Doğan’la birlikte diğer bir efsaneydi! Adeta küllerinden yeniden doğdu
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Tofaş Şahin ve Doğan’la birlikte diğer bir efsaneydi! Adeta küllerinden yeniden doğdu
Tofaş Şahin ve Doğan’la birlikte diğer bir efsaneydi! Adeta küllerinden yeniden doğdu
SON DAKİKA