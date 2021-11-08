Giriş Tarihi: 08.11.2021 16:05Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 16:07
Tofaş Şahin ve Doğan'la birlikte diğer bir efsaneydi! Adeta küllerinden yeniden doğdu
Tofaş Şahin, Doğan ve Kartal ülkemizde en bilinen araçlar arasında yer alıyor. Halk arasında kuş serisi olarak bilinen bu arabalar artık üretilmiyor. Bazı kişiler kuş serisi modellerinin hurdaya çıkmış, km'si yüksek veya bakımsız olanlarını uygun fiyata satın alıp, toparlıyor. Bir usta hurda durumdaki Tofaş Kartal'ı yeniledi. Hatta yenilemeyi bırakın adeta başka bir modele dönüştürdü.