Trabzonlu gençler 2 yılda yaptı! 'Hoyrat'a 400 bin TL harcadılar

Trabzonlu gençlerden görenleri şaşkınlığa uğratan iş! Kendi arazi araçlarını yaptılar ve bunun için 400 bin TL harcadılar. Trabzonlu ikilinin aracıyla yollarda karşılaşanlarsa dönüp bir daha bakıyor. Gençler Karadeniz'in zorlu yollarında dağ bayır dinlemiyor. Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde sosyal medyada fenomen olan Ferhat Aksoy ve arkadaşı Hasan Aksoy, 2 yılda 400 bin TL harcayarak yaptıkları "Hoyrat" ismini verdiklerini arazi aracıyla insanların yürümeye cesaret edemediği yollardan geçiyorlar.