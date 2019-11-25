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  • Trabzonlu gençler 2 yılda yaptı! 'Hoyrat'a 400 bin TL harcadılar

Trabzonlu gençler 2 yılda yaptı! 'Hoyrat'a 400 bin TL harcadılar

Trabzonlu gençlerden görenleri şaşkınlığa uğratan iş! Kendi arazi araçlarını yaptılar ve bunun için 400 bin TL harcadılar. Trabzonlu ikilinin aracıyla yollarda karşılaşanlarsa dönüp bir daha bakıyor. Gençler Karadeniz'in zorlu yollarında dağ bayır dinlemiyor. 'un Beşikdüzü ilçesinde sosyal medyada fenomen olan Ferhat Aksoy ve arkadaşı Hasan Aksoy, 2 yılda 400 bin TL harcayarak yaptıkları "Hoyrat" ismini verdiklerini arazi aracıyla insanların yürümeye cesaret edemediği yollardan geçiyorlar.

Giriş Tarihi: 25.11.2019 09:04 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 09:48
Trabzonlu gençler 2 yılda yaptı! 'Hoyrat'a 400 bin TL harcadılar

Peki Trabzonlu genç dostlar bu kararı nasıl aldı?

Trabzonlu gençler 2 yılda yaptı! 'Hoyrat'a 400 bin TL harcadılar

'un Beşikdüzü ilçesinde yaşayan Ferhat Aksoy ve arkadaşı Hasan Aksoy 4 yıl önce bir arazi aracı satın alarak yaylaları gezmeye başladı.

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Trabzonlu gençler 2 yılda yaptı! 'Hoyrat'a 400 bin TL harcadılar

2 yıl önce insanların bile yürümeye cesaret edemediği yollardan arazi aracı ile gitmek isteyen Aksoy arkadaşlar, bir CJ-5 marka araç aldı.

Trabzonlu gençler 2 yılda yaptı! 'Hoyrat'a 400 bin TL harcadılar

Yurt dışındaki örneklerine bakarak bir arazi aracı tasarlamak için kolları sıvayan iki arkadaş, yaklaşık 400 bin TL harcayarak "Hoyrat" ismini verdikleri aracı tamamladı.

Trabzonlu gençler 2 yılda yaptı! 'Hoyrat'a 400 bin TL harcadılar

Sosyal medyada paylaştıkları videolarla fenomen haline gelen ve videoları binlerce kişi tarafından izlenen ikili, Karadeniz'in zor coğrafi şartlarında dağ, dere, tepe, ormanları dolaşıyor.

Trabzonlu gençler 2 yılda yaptı! 'Hoyrat'a 400 bin TL harcadılar

Yerden yüksekliği ile dikkat çeken aracın eksikliklerini gidererek uluslararası yarışmalara katılmak isteyen ikili, Türkiye'yi en iyi derecede temsil etmek istediklerini dile getirdi.

Trabzonlu gençler 2 yılda yaptı! 'Hoyrat'a 400 bin TL harcadılar

Offroad sporuna karşı bir ilgisinin olduğunu belirten Ferhat Aksoy, "Hoyrat" ismini verdiklerini araçtan Türkiye'de birkaç tane olduğunu ancak bölgede bulunmadığını söyledi.

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