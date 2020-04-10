Giriş Tarihi: 10.04.2020 09:42Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 10:40
Trabzonlu gurbetçi inanamadı! Ford Taunus'u 40 yıl saklamıştı...
Trabzon'dan şaşkına çeviren haber! Olayın kahramanı ise bir gurbetçi vatandaşımız. 1970 yılında Almanya'ya gurbetçi işçi olarak giden Trabzonlu Bahaddin Uysal 40 yıl sonra otomobilini sakladığı yerden çıkardı. Otomobili tuğlaların arasından çıkardığında ise gördüklerine inanamadı! 1970 yılında Almanya'ya giden ve bir süre sonra Ford Taunus marka otomobil alan Uysal, 1979'da Vezirköprü'ye geldi. İlçede arsa satın alıp ev yaptıran Uysal, Almanya'ya döneceği için otomobilini inşaatı devam eden apartmanın giriş katına bırakıp etrafını da duvarla ördü. Otomobilini yıllar sonra çıkardığındaysa kendisi de eşi dostu da inanamadı!