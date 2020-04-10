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Haberler Galeri Trabzonlu gurbetçi inanamadı! Ford Taunus'u 40 yıl saklamıştı...
Giriş Tarihi: 10.04.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 10:40

Trabzonlu gurbetçi inanamadı! Ford Taunus'u 40 yıl saklamıştı...

Trabzon'dan şaşkına çeviren haber! Olayın kahramanı ise bir gurbetçi vatandaşımız. 1970 yılında Almanya'ya gurbetçi işçi olarak giden Trabzonlu Bahaddin Uysal 40 yıl sonra otomobilini sakladığı yerden çıkardı. Otomobili tuğlaların arasından çıkardığında ise gördüklerine inanamadı! 1970 yılında Almanya'ya giden ve bir süre sonra Ford Taunus marka otomobil alan Uysal, 1979'da Vezirköprü'ye geldi. İlçede arsa satın alıp ev yaptıran Uysal, Almanya'ya döneceği için otomobilini inşaatı devam eden apartmanın giriş katına bırakıp etrafını da duvarla ördü. Otomobilini yıllar sonra çıkardığındaysa kendisi de eşi dostu da inanamadı!

Trabzonlu gurbetçi inanamadı! Ford Taunus’u 40 yıl saklamıştı...

1970 yılında Almanya'ya giden ve bir süre sonra Ford Taunus marka otomobil alan Uysal, 1979'da Vezirköprü'ye geldi. İlçede arsa satın alıp ev yaptıran Uysal, Almanya'ya döneceği için otomobilini inşaatı devam eden apartmanın giriş katına bırakıp etrafını da duvarla ördü.

Trabzonlu gurbetçi inanamadı! Ford Taunus’u 40 yıl saklamıştı...

Zaman zaman Almanya'dan ilçeye gelen ve aracın bakımını yapan Uysal,

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Trabzonlu gurbetçi inanamadı! Ford Taunus’u 40 yıl saklamıştı...

otomobilini ise bir daha kullanmadı.

Trabzonlu gurbetçi inanamadı! Ford Taunus’u 40 yıl saklamıştı...

Türkiye'ye 1998 yılında kesin dönüş yapan Uysal, otomobilini yine bulunduğu yerden çıkarmadı.

Trabzonlu gurbetçi inanamadı! Ford Taunus’u 40 yıl saklamıştı...

Aradan geçen 37 yılın ardından binada onarım yapmayı planlayan Uysal, evin giriş katında tuttuğu otomobilini çıkarmak amacıyla önce duvarları kırdırdı.

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