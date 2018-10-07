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Türk kaporta ustası yaptığıyla herkesi şaşırttı

Bursa'da bir kaporta ustası 78 model a yaptıklarıyla ve kamyonun yeni haliyle herkesi şaşırtmayı başardı.

Giriş Tarihi: 07.10.2018 22:03 Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 22:07
Türk kaporta ustası yaptığıyla herkesi şaşırttı
Bursa'da, halindeki 78 model , 20 kişilik ekibin 1.5 yıllık çalışmasıyla 85 bin lira harcamayla yenilendi.
Türk kaporta ustası yaptığıyla herkesi şaşırttı
Bursa'da, halindeki 78 model , 20 kişilik ekibin 1.5 yıllık çalışmasıyla 85 bin lira harcamayla yenilendi.
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Türk kaporta ustası yaptığıyla herkesi şaşırttı
İstanbul'daki bir müşteri için, uzun uğraşlar sonucu baştan aşağı yenilenen , ilk günkü haline getirildi.
Türk kaporta ustası yaptığıyla herkesi şaşırttı
Kırmızı rengiyle göz kamaştıran , 85 bin lira maliyetle trafiğe çıkmaya hazır hale geldi.
Türk kaporta ustası yaptığıyla herkesi şaşırttı
20 kişilik ekibiyle 1,5 yılda aşama aşama yapılan çalışmalarla son halini alan un son halini aldığını belirten Ali Ersöz şöyle konuştu:
Türk kaporta ustası yaptığıyla herkesi şaşırttı
“Bu araç bize geldiğinde orijinal bir araçtı, ancak çok fazla çürüğü vardı. İlk günkü haline getirebilmek için şase ile kasa ayrıldı. Bütün kaporta kısımları tamamen yenilendi. Yenilenmesinin ardından astarlanıp un kupası üzerine oturtuldu.
Türk kaporta ustası yaptığıyla herkesi şaşırttı
Ardından izolasyonunu gerçekleştirdik. Aşama aşama yaptığımız çalışmanın sonunda ise boya işlemlerimiz başladı. 1,5 senelik bir zaman diliminde bugünkü haline getirdik”
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