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Türk kaporta ustasının yaptığına kimse inanamadı

'da, halindeki 78 model , 20 kişilik ekibin 1.5 yıllık çalışmasıyla 85 bin lira harcamayla yenilendi. Kamyonun yeni halini görenler şaşırdı.

Giriş Tarihi: 27.07.2018 16:00 Güncelleme Tarihi: 27.07.2018 16:13
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Türk kaporta ustasının yaptığına kimse inanamadı
Türk kaporta ustasının yaptığına kimse inanamadı
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Türk kaporta ustasının yaptığına kimse inanamadı
Türk kaporta ustasının yaptığına kimse inanamadı

İstanbul'daki bir müşteri için, uzun uğraşlar sonucu baştan aşağı yenilenen , ilk günkü haline getirildi.

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Türk kaporta ustasının yaptığına kimse inanamadı
Türk kaporta ustasının yaptığına kimse inanamadı

Kırmızı rengiyle göz kamaştıran , 85 bin lira maliyetle trafiğe çıkmaya hazır hale geldi.

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Türk kaporta ustasının yaptığına kimse inanamadı
Türk kaporta ustasının yaptığına kimse inanamadı

20 kişilik ekibiyle 1,5 yılda aşama aşama yapılan çalışmalarla son halini alan un son halini aldığını belirten Ali Ersöz şöyle konuştu:

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Türk kaporta ustasının yaptığına kimse inanamadı
Türk kaporta ustasının yaptığına kimse inanamadı

"Bu bize geldiğinde orijinal bir araçtı, ancak çok fazla çürüğü vardı. İlk günkü haline getirebilmek için şase ile kasa ayrıldı. Bütün kaporta kısımları tamamen yenilendi. Yenilenmesinin ardından astarlanıp un kupası üzerine oturtuldu.

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Türk kaporta ustasının yaptığına kimse inanamadı
Türk kaporta ustasının yaptığına kimse inanamadı

Ardından izolasyonunu gerçekleştirdik. Aşama aşama yaptığımız çalışmanın sonunda ise boya işlemlerimiz başladı. 1,5 senelik bir zaman diliminde bugünkü haline getirdik"

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Türk kaporta ustasının yaptığına kimse inanamadı
Türk kaporta ustasının yaptığına kimse inanamadı

un yenilenmesinde emeği geçen boya ustası Mustafa Gölcük ise şöyle konuştu:

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