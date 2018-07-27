Türk kaporta ustasının yaptığına kimse inanamadı
Bursa'da, hurda halindeki 78 model kamyon, 20 kişilik ekibin 1.5 yıllık çalışmasıyla 85 bin lira harcamayla yenilendi. Kamyonun yeni halini görenler şaşırdı.
Giriş Tarihi: 27.07.2018
16:00
Güncelleme Tarihi: 27.07.2018
16:13
Türk kaporta ustasının yaptığına kimse inanamadı
Türk kaporta ustasının yaptığına kimse inanamadı
Türk kaporta ustasının yaptığına kimse inanamadı
Türk kaporta ustasının yaptığına kimse inanamadı
Türk kaporta ustasının yaptığına kimse inanamadı
Türk kaporta ustasının yaptığına kimse inanamadı
Türk kaporta ustasının yaptığına kimse inanamadı