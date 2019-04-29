Türk ustalar Audi otomobili yeniledi sonuç hayran bıraktı!
Türk ustalar Audi otomobili yeniledi sonuç hayran bıraktı!
TRT'nin Yüzde 100 Oto programında eski model Audi A4 model otomobilini yenileyip daha güzel bir görünüme kavuşmasını isteyen sahibi sonuca inanamayınca tepkisi de büyük oldu. Türk ustalara emanet ettiği aracını görmeye geldiğinde karşılaştığı manzaraya çok şaşırdı ve hayretler içinde kaldı! Peki otomobili ne hale mi geldi? Görünce siz de hayran kalacaksınız!
Giriş Tarihi: 29.04.2019
08:20
Güncelleme Tarihi: 29.04.2019
09:00