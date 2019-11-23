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  • Türk ustalar şaşkına çeviren bir işe imza attı! Fiat Punto'nun yeni hali şoke etti

ustalar şaşkına çeviren bir işe imza attı! 'nun yeni hali şoke etti

ustalar yeteneklerini sergilemeye devam ediyor. Bu sefer ustalara teslim edildi. Aracın sahibi, Punto'nun son halini görünce tanımakta zorlandı. Araç Türk ustaların ellerinde adeta fabrikadan çıktığı güne geri döndü. Bu muhteşem değişim kare kare görüntülendi. İşte Fiat Punto'nun şaşırtan değişimi...

Giriş Tarihi: 23.11.2019 14:05 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 14:18
Türk ustalar şaşkına çeviren bir işe imza attı! Fiat Punto'nun yeni hali şoke etti
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Türk ustalar şaşkına çeviren bir işe imza attı! Fiat Punto'nun yeni hali şoke etti
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Türk ustalar şaşkına çeviren bir işe imza attı! Fiat Punto'nun yeni hali şoke etti
Türk ustalar şaşkına çeviren bir işe imza attı! Fiat Punto'nun yeni hali şoke etti
Türk ustalar şaşkına çeviren bir işe imza attı! Fiat Punto'nun yeni hali şoke etti
Türk ustalar şaşkına çeviren bir işe imza attı! Fiat Punto'nun yeni hali şoke etti
Türk ustalar şaşkına çeviren bir işe imza attı! Fiat Punto'nun yeni hali şoke etti
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