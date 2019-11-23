Türk ustalar şaşkına çeviren bir işe imza attı! Fiat Punto'nun yeni hali şoke etti
Türk ustalar şaşkına çeviren bir işe imza attı! Fiat Punto'nun yeni hali şoke etti
Türk ustalar yeteneklerini sergilemeye devam ediyor. Bu sefer ustalara Fiat Punto teslim edildi. Aracın sahibi, Punto'nun son halini görünce tanımakta zorlandı. Araç Türk ustaların ellerinde adeta fabrikadan çıktığı güne geri döndü. Bu muhteşem değişim kare kare görüntülendi. İşte Fiat Punto'nun şaşırtan değişimi...
Giriş Tarihi: 23.11.2019
14:05
Güncelleme Tarihi: 23.11.2019
14:18
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