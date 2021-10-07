Türkiye’nin yolları akıllanacak!

"ÖNCELİKLE ARACIN YOLLA HABERLEŞTİĞİ, SONRASINDA ARACIN ARAÇLA HABERLEŞTİĞİ SİSTEMLERİ KURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Yolların her türlü hizmetin götürülmesi ve gelir dağılımının eşit sağlanmasına katkı sağladığını söyleyen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Yolların bir kapasitesi var, yani tanımlanmış kapasiteleri var. Bizim bu kapasiteyi tam kullanmamız lazım hem de arttırmamız lazım. Bunu da ancak akıllı yollarla yapabiliyoruz. Sadece kapasite değil esasında trafik güvenliğiyle ilgili bütün çalışmaları yine akıllı yollarla, akıllı ulaşım sistemleriyle yapabiliyoruz. Dolayısıyla buna biz yatırım yapıyoruz, geliştiriyoruz.