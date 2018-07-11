Üniversitelilerin el emeği göz nuru elektromobil: Ayvaz

Aracın ismini "Ayvaz" koyduklarını ifade eden Akalın, "Takımımız 25 kişiden oluşmakta. Elektrik ve Elektronik ile Makine Mühendisliği ortak çalışmasında 3 ay boyunca Ar-Ge, 2 ay süresince de bilfiil çalışmayla yapmış olduğumuz bir elektromobil." diye konuştu.