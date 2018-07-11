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Üniversitelilerin el emeği göz nuru :

öğrencilerinden oluşan 25 kişilik ekip, 'ın düzenleyeceği ""na katılmak için "" adını verdikleri üretti.

AA Otomobil galerileri
Giriş Tarihi: 11.07.2018 11:37 Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 11:46
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Üniversitelilerin el emeği göz nuru :
Üniversitelilerin el emeği göz nuru elektromobil: Ayvaz
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Üniversitelilerin el emeği göz nuru :
Üniversitelilerin el emeği göz nuru elektromobil: Ayvaz

'ın düzenleyeceği "" kapsamında elektrikle çalışan araç üreten (AİBÜ) öğrencileri, kısa sürede kendi imkanlarıyla oluşturdukları "" isimli aracı yarışlara hazırlıyor.

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Üniversitelilerin el emeği göz nuru :
Üniversitelilerin el emeği göz nuru elektromobil: Ayvaz

Yaklaşık 5 ay önce D-100 karayolunun Dağkent mevkisinde bulunan atölyede çalışmaya başlayan Elektrik ve Elektronik ile Makine Mühendisliği bölümlerinden 25 öğrenci, 'ın Ağustos ayında düzenleyeceği, ""na katılmak için elektrikle çalışan araba üretti.

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Üniversitelilerin el emeği göz nuru :
Üniversitelilerin el emeği göz nuru elektromobil: Ayvaz

Kendi imkanlarıyla 3 ay Ar-Ge ve 2 aylık üretim sürecini yoğun çalışma temposuyla geçiren ekip, "" ismini verdikleri, ağırlığı 440 kilogram olan aracın üretimini tamamlayarak, test sürüşlerini yaptı.

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Üniversitelilerin el emeği göz nuru :
Üniversitelilerin el emeği göz nuru elektromobil: Ayvaz

Bütün parçalarının montajını elle gerçekleştirdikleri aracın iç donanımı ve aksesuarları üzerindeki son dokunuşları gerçekleştiren öğrenciler, projelerinin yarış pistinde jürinin önüne çıkacağı günü bekliyor.

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Üniversitelilerin el emeği göz nuru :
Üniversitelilerin el emeği göz nuru elektromobil: Ayvaz

HER PARÇASINI ELLERİYLE MONTE ETTİLER

Makina Mühendisliği Bölümü öğrencisi ve projenin takım kaptanı Mehmet Ali Akalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmasını, tarafından düzenlenen yarışlara katılmak amacıyla yaptıklarını söyledi.

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Üniversitelilerin el emeği göz nuru :
Üniversitelilerin el emeği göz nuru elektromobil: Ayvaz

Aracın ismini "" koyduklarını ifade eden Akalın, "Takımımız 25 kişiden oluşmakta. Elektrik ve Elektronik ile Makine Mühendisliği ortak çalışmasında 3 ay boyunca Ar-Ge, 2 ay süresince de bilfiil çalışmayla yapmış olduğumuz bir ." diye konuştu.

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