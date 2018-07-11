Üniversitelilerin el emeği göz nuru elektromobil: Ayvaz

Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 25 kişilik ekip, TÜBİTAK'ın düzenleyeceği 'Alternatif Enerjili Araç Yarışları'na katılmak için 'Ayvaz' adını verdikleri elektromobil üretti. TÜBİTAK'ın düzenleyeceği 'Alternatif Enerjili Araç Yarışları' kapsamında elektrikle çalışan araç üreten Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) öğrencileri, kısa sürede kendi imkanlarıyla oluşturdukları 'Ayvaz' isimli aracı yarışlara hazırlıyor. Yaklaşık 5 ay önce D-100 karayolunun Dağkent mevkisinde bulunan atölyede çalışmaya başlayan Elektrik ve Elektronik ile Makine Mühendisliği bölümlerinden 25 öğrenci, TÜBİTAK'ın Ağustos ayında düzenleyeceği, 'Alternatif Enerjili Araç Yarışları'na katılmak için elektrikle çalışan araba üretti. Kendi imkanlarıyla 3 ay Ar-Ge ve 2 aylık üretim sürecini yoğun çalışma temposuyla geçiren ekip, 'Ayvaz' ismini verdikleri, ağırlığı 440 kilogram olan aracın üretimini tamamlayarak, test sürüşlerini yaptı. Bütün parçalarının montajını elle gerçekleştirdikleri aracın iç donanımı ve aksesuarları üzerindeki son dokunuşları gerçekleştiren öğrenciler, projelerinin yarış pistinde jürinin önüne çıkacağı günü bekliyor. HER PARÇASINI ELLERİYLE MONTE ETTİLER Makina Mühendisliği Bölümü öğrencisi ve projenin takım kaptanı Mehmet Ali Akalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektromobil çalışmasını, TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışlara katılmak amacıyla yaptıklarını söyledi. Aracın ismini 'Ayvaz' koyduklarını ifade eden Akalın, 'Takımımız 25 kişiden oluşmakta. Elektrik ve Elektronik ile Makine Mühendisliği ortak çalışmasında 3 ay boyunca Ar-Ge, 2 ay süresince de bilfiil çalışmayla yapmış olduğumuz bir elektromobil.' diye konuştu.