Türkiye'nin en iyi haber sitesi

I.D. R rekor kırdı

Alman otomobil devi , yarışları için özel ürettiği elektrikli yarış otomobiliyle parkurun rekorunu kırmayı başardı.

Giriş Tarihi: 27.06.2018 12:35 Güncelleme Tarihi: 27.06.2018 12:43
  • 1
  • 13
I.D. R rekor kırdı
Volkswagen I.D. R rekor kırdı

Otomobil dünyasının önde gelen markalarından biri olan , 1916 yılından beri yapılan tırmanış yarışları için elektrikli bir model olan I.D. R'ı geliştirdiğini açıklamıştı.

  • 2
  • 13
I.D. R rekor kırdı
Volkswagen I.D. R rekor kırdı

I.D. R modeli Romain Dumas kontrolünde girdiği yarışlarında adeta tarih yazdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 13
I.D. R rekor kırdı
Volkswagen I.D. R rekor kırdı

7m 57.148s zamanıyla elektrikli araçlar sınıfında rekoru kırmakla kalmadı, Sebastien Loeb'ün Peugeot 208 T16 otomobiliyle 2013 yılında yaptığı tüm zamanların rekorunu da 16 saniye geliştirdi.

  • 4
  • 13
I.D. R rekor kırdı
Volkswagen I.D. R rekor kırdı

Dünyanın en zorlu parkurlarından biri olan , 2800 metreden başlayarak 4301 metreye çıkılan Rocky Dağları'nda 20 kilometrelik ve 156 virajlık bir tırmanış yarışı. (NTV)

  • 5
  • 13
I.D. R rekor kırdı
Volkswagen I.D. R rekor kırdı
  • 6
  • 13
I.D. R rekor kırdı
Volkswagen I.D. R rekor kırdı
  • 7
  • 13
I.D. R rekor kırdı
Volkswagen I.D. R rekor kırdı
BİZE ULAŞIN