Volkswagen I.D. R rekor kırdı

Alman otomobil devi Volkswagen, Pikes Peak yarışları için özel ürettiği elektrikli yarış otomobiliyle parkurun rekorunu kırmayı başardı. Otomobil dünyasının önde gelen markalarından biri olan Volkswagen, 1916 yılından beri yapılan Pikes Peak tırmanış yarışları için elektrikli bir model olan I.D. R'ı geliştirdiğini açıklamıştı. Volkswagen I.D. R modeli Romain Dumas kontrolünde girdiği Pikes Peak yarışlarında adeta tarih yazdı. 7m 57.148s zamanıyla elektrikli araçlar sınıfında rekoru kırmakla kalmadı, Sebastien Loeb'ün Peugeot 208 T16 otomobiliyle 2013 yılında yaptığı tüm zamanların rekorunu da 16 saniye geliştirdi. Dünyanın en zorlu parkurlarından biri olan Pikes Peak, 2800 metreden başlayarak 4301 metreye çıkılan Rocky Dağları'nda 20 kilometrelik ve 156 virajlık bir tırmanış yarışı. (NTV)