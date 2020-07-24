Yeni araç almak yerine Mercedes arabasını başka modele çevirdi! Genç makine mühendisi sosyal medyayı salladı

Eski araçların yenilenmesi oldukça popüler. Ülkemizde ve yurtdışında arabaların yenilenmesi büyük ilgi görüyor. Sosyal medya veya video paylaşım platformlarında bu tarz projelere ait paylaşımları sıklıkla görüyoruz. Bazı insanlar arabalarını orijinal haline uygun şekilde yenilerken, bazıları ise aracı tamamen farklı bir modele dönüştürüyor. Genç bir makine mühendisi Mercedes 450SL Shooting Brake modeline sahipti. Aslında araba iyi durumdaydı, fakat makine mühendisi başka bir otomobil de almak istiyordu. En başta yeni araçlara baktı, ancak sonradan Mercedes 450SL'yi yenilemeye karar verdi. Hatta işi daha da ileri götürdü ve farklı bir Mercedes modeli ortaya çıkardı.