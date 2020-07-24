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Yeni araç almak yerine arabasını başka modele çevirdi! Genç makine mühendisi sosyal medyayı salladı

Eski araçların yenilenmesi oldukça popüler. Ülkemizde ve yurtdışında arabaların yenilenmesi büyük ilgi görüyor. veya video paylaşım platformlarında bu tarz projelere ait paylaşımları sıklıkla görüyoruz. Bazı insanlar arabalarını orijinal haline uygun şekilde yenilerken, bazıları ise aracı tamamen farklı bir modele dönüştürüyor. Genç bir makine mühendisi 450SL Shooting Brake modeline sahipti. Aslında araba iyi durumdaydı, fakat makine mühendisi başka bir otomobil de almak istiyordu. En başta yeni araçlara baktı, ancak sonradan Mercedes 450SL'yi yenilemeye karar verdi. Hatta işi daha da ileri götürdü ve farklı bir Mercedes modeli ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 24.07.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 17:01
Yeni araç almak yerine Mercedes arabasını başka modele çevirdi! Genç makine mühendisi sosyal medyayı salladı

1979 model olan 450SL Shooting Brake aslında iyi durumdaydı. Motorunda veya kaputunda bir sorunu yoktu. Buna rağmen aracın sahibi otomobili yenilemek istedi.

Yeni araç almak yerine Mercedes arabasını başka modele çevirdi! Genç makine mühendisi sosyal medyayı salladı

Otomobil şimdiye kadar 230 bin kilometre yol yapmıştı.

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Yeni araç almak yerine Mercedes arabasını başka modele çevirdi! Genç makine mühendisi sosyal medyayı salladı

Makine mühendisi aracının gövesini kesti, biçti ve kaynakladı. Böylece aracı iki kapılı wagon modeline dönüştürdü.

Yeni araç almak yerine Mercedes arabasını başka modele çevirdi! Genç makine mühendisi sosyal medyayı salladı

Tabii ki arabasını yeniden boyadı.

Yeni araç almak yerine Mercedes arabasını başka modele çevirdi! Genç makine mühendisi sosyal medyayı salladı

Ayrıca genç mühendis araca 18 inç'lik jantlar ekledi.

Yeni araç almak yerine Mercedes arabasını başka modele çevirdi! Genç makine mühendisi sosyal medyayı salladı

Aracın sadece dışı değil içi de operasyon geçirdi.

Yeni araç almak yerine Mercedes arabasını başka modele çevirdi! Genç makine mühendisi sosyal medyayı salladı

Camlar yenilendi.

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