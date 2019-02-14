Yeni Mitsubishi ASX tanıtıldı! 2020 Mitsubishi ASX'in özellikleri...

Bu resmi görüntülerdeki aracın 4.jenerasyon ASX değil de makyajlı ASX olduğunu da tekrardan belirtmekte fayda var. Çünkü aracın tasarımı belirgin anlamda değişime uğramış. Bu belirgin değişikliğin en büyük sebebi ise ön kısımdaki yeni ızgara tasarımı olmuş.