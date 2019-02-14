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  • Yeni Mitsubishi ASX tanıtıldı! 2020 Mitsubishi ASX'in özellikleri...

Yeni tanıtıldı! 'in özellikleri...

Makyajlı 'in versiyonlarında 2.0 litrelik atmosferik bir motor ile 5 ileri şanzıman kombinasyonu da görülüyor.

Giriş Tarihi: 14.02.2019 12:31 Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 12:44
Yeni Mitsubishi ASX tanıtıldı! 2020 Mitsubishi ASX'in özellikleri...

'nin ülkemizde , bazı ülkelerde de Outlander Sport adıyla satmakta olduğu kompakt crossover modeli 2019 için makyajlanarak güncellendi. 2010 yılından beri 3.jenerasyonuyla piyasada olan bu aracın makyaj operasyonu için geç bile kalındı denilebilir.

Yeni Mitsubishi ASX tanıtıldı! 2020 Mitsubishi ASX'in özellikleri...

Bu resmi görüntülerdeki aracın 4.jenerasyon değil de makyajlı ASX olduğunu da tekrardan belirtmekte fayda var. Çünkü aracın tasarımı belirgin anlamda değişime uğramış. Bu belirgin değişikliğin en büyük sebebi ise ön kısımdaki yeni ızgara tasarımı olmuş.

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Yeni Mitsubishi ASX tanıtıldı! 2020 Mitsubishi ASX'in özellikleri...

bu ön yüz tasarımına "Dynamic Shield" yani "Dinamik Kalkan" ismini veriyor ve gibi modellerde de aynı tasarımı görebiliyoruz.

Yeni Mitsubishi ASX tanıtıldı! 2020 Mitsubishi ASX'in özellikleri...

Yani 'in, 'a daha benzer bir tasarıma kavuştuğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. ASX'te LED'li ön farlar ve arka farlar da 2019 yılıyla birlikte gelen güncellemeler arasında olmuş.

Yeni Mitsubishi ASX tanıtıldı! 2020 Mitsubishi ASX'in özellikleri...

Ayrıca yeni birer kırmızı, turuncu ve kahverengi renk tonu da 'in renk seçeneklerine eklenmiş. Diğer değişimlere baktığımızda ön ve arka tampondaki alt korumalıkların daha yeni tasarıma sahip olduklarını ve ASX'i eskisinden daha kaslı gösterdiklerini söyleyebiliriz.

Yeni Mitsubishi ASX tanıtıldı! 2020 Mitsubishi ASX'in özellikleri...

Makyajlı 'in iç mekanına baktığımız zaman ise 7 inç'lik dokunmatik multimedya ekranının 8 inç boyutuna yükseltildiğini görüyoruz. aynı zamanda yakın zaman içerisinde araç bilgilerini gösteren ve bu multimedya sistemiyle uyumlu bir akıllı telefon uygulamasını kullanıma sunacağını da açıklıyor.

Yeni Mitsubishi ASX tanıtıldı! 2020 Mitsubishi ASX'in özellikleri...

Avrupada makyajlı 2019 'ler atmosferik 2.0 litrelik benzinli bir motor ve 5 ileri şanzıman kombinasyonu ile gelecekler.

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