Yeni Mitsubishi ASX tanıtıldı! 2020 Mitsubishi ASX'in özellikleri...

Makyajlı ASX'in Avrupa versiyonlarında 2.0 litrelik atmosferik bir motor ile 5 ileri CVT şanzıman kombinasyonu da görülüyor. Mitsubishi'nin ülkemizde ASX, bazı ülkelerde de Outlander Sport adıyla satmakta olduğu kompakt crossover modeli 2019 için makyajlanarak güncellendi. 2010 yılından beri 3.jenerasyonuyla piyasada olan bu aracın makyaj operasyonu için geç bile kalındı denilebilir. Bu resmi görüntülerdeki aracın 4.jenerasyon ASX değil de makyajlı ASX olduğunu da tekrardan belirtmekte fayda var. Çünkü aracın tasarımı belirgin anlamda değişime uğramış. Bu belirgin değişikliğin en büyük sebebi ise ön kısımdaki yeni ızgara tasarımı olmuş. Mitsubishi bu ön yüz tasarımına 'Dynamic Shield' yani 'Dinamik Kalkan' ismini veriyor ve Eclipse Cross gibi modellerde de aynı tasarımı görebiliyoruz. Yani ASX'in, Eclipse Cross'a daha benzer bir tasarıma kavuştuğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. ASX'te LED'li ön farlar ve arka farlar da 2019 yılıyla birlikte gelen güncellemeler arasında olmuş. Ayrıca yeni birer kırmızı, turuncu ve kahverengi renk tonu da ASX'in renk seçeneklerine eklenmiş. Diğer değişimlere baktığımızda ön ve arka tampondaki alt korumalıkların daha yeni tasarıma sahip olduklarını ve ASX'i eskisinden daha kaslı gösterdiklerini söyleyebiliriz. Makyajlı ASX'in iç mekanına baktığımız zaman ise 7 inç'lik dokunmatik multimedya ekranının 8 inç boyutuna yükseltildiğini görüyoruz. Mitsubishi aynı zamanda yakın zaman içerisinde araç bilgilerini gösteren ve bu multimedya sistemiyle uyumlu bir akıllı telefon uygulamasını kullanıma sunacağını da açıklıyor. Avrupada makyajlı 2019 Mitsubishi ASX'ler atmosferik 2.0 litrelik benzinli bir motor ve 5 ileri CVT şanzıman kombinasyonu ile gelecekler.