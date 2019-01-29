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  • Yeni Renault Clio tanıtıldı! 2020 Renault Clio Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? Clio'nun özellikleri nedir?

tanıtıldı! 2020 'de ne zaman satışa çıkacak? Clio'nun özellikleri nedir?

'nun iç mekanına ait fotoğraflar ve bilgiler geçtiğimiz resmen gün ortaya çıkmıştı. Sonunda Renault, 2020 model Clio'nun üstündeki örtüyü kaldırdı. Renault'nun 'de ürettiği modellerden biri olan Clio'nun yeni nesli tamamen ortaya çıktı. Peki yeni Clio'nun özellikleri ve motor gücü nedir? Tasarımıyla tanıdık bir etki yaratan otomobil Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak? bu ve daha fazla sorunun cevabı ise haberimizde yer alıyor. İşte 2020 hakkındaki detaylar...

Giriş Tarihi: 29.01.2019 14:49 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 14:56
Yeni Renault Clio tanıtıldı! 2020 Renault Clio Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? Clio'nun özellikleri nedir?

Küçük sınıfın en iddialı modellerinin başında gelen , yeni nesliyle tanıtıldı. 'da da üretilen yeni , tasarım anlamında çok önemli değişiklikler barındırmamaklar birlikte selefine göre daha modern ve olgun görünüyor.

Yeni Renault Clio tanıtıldı! 2020 Renault Clio Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? Clio'nun özellikleri nedir?

Bir üst sınıftaki Megane'ı hatırlatan ön bölümde C formlu LED gündüz farlarıyla Renault'nun güncel aile yüzüne uyum sağlanmış.

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Yeni Renault Clio tanıtıldı! 2020 Renault Clio Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? Clio'nun özellikleri nedir?

Hale satılan dördüncü nesilde olduğu gibi gizli arka kapı kollarına yer verilen yeni 'da selefinden farklı olarak C sütununda ek bir cam yok.

Yeni Renault Clio tanıtıldı! 2020 Renault Clio Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? Clio'nun özellikleri nedir?

Son dönemde neredeyse tüm otomobil sınıflarında karşımıza çıkan büyüme trendine karşı duran 'nun 4048 mm'lik uzunluğu bir önceki nesilden 14 mm kısa ve 1440 mm'lik yükseklik de yine selefinden 30 mm daha az.

Yeni Renault Clio tanıtıldı! 2020 Renault Clio Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? Clio'nun özellikleri nedir?

Boyutlardaki bu küçülmeye karşın otomobilin daha geniş bir yaşam alanı sunduğu iddia ediliyor.

Yeni Renault Clio tanıtıldı! 2020 Renault Clio Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? Clio'nun özellikleri nedir?

391 litreye ulaşan bagaj hacmi sınıfının en iyileri arasında yer alırken çift bagaj zemini ve arka koltukların katlanmasıyla elde edilen düz yükleme alanı da karşımızda pratik bir küçük olacağının ipucu olarak kabul edilebilir.

Yeni Renault Clio tanıtıldı! 2020 Renault Clio Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? Clio'nun özellikleri nedir?

Bagaj kapağı, arka cam ve çift parça yatay stoplar yine güncel 'dan aktarılan tasarım detayları olarak dikkat çekiyor.

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