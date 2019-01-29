Yeni Renault Clio tanıtıldı! 2020 Renault Clio Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? Clio'nun özellikleri nedir?

Yeni RenaultClio'nun iç mekanına ait fotoğraflar ve bilgiler geçtiğimiz resmen gün ortaya çıkmıştı. Sonunda Renault, 2020 model Clio'nun üstündeki örtüyü kaldırdı. Renault'nun Türkiye'de ürettiği modellerden biri olan Clio'nun yeni nesli tamamen ortaya çıktı. Peki yeni Clio'nun özellikleri ve motor gücü nedir? Tasarımıyla tanıdık bir etki yaratan otomobil Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak? bu ve daha fazla sorunun cevabı ise haberimizde yer alıyor. İşte 2020 Renault Clio hakkındaki detaylar...
Giriş Tarihi: 29.01.2019 14:49 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 14:56