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Yeni satın aldığı evin garajından servet çıktı!

Onun yerinde siz olsaydınız ve böyle büyük bir sürprizle karşılaşsaydınız ne yapardınız?Müzayede yöntemiyle aldığı evin garajından çıkanı görünce gözlerine inanamadı! Müzayede yöntemiyle aldığı evin içini hiç görmeyen genç adam satın aldığı evi görmeye gittiğinde ilk iş garajı açtı. Garajı açar açmaz gördüğü manzara ise onu sevinçten havalara uçurdu! Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran bu görüntüler çok konuşuldu! İşte kare kare o anlar!

Giriş Tarihi: 04.10.2019 08:10 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 08:12
Yeni satın aldığı evin garajından servet çıktı!

Genç bir adam müzayede yöntemiyle kendine bir ev satın aldı.

Yeni satın aldığı evin garajından servet çıktı!

Ancak müzayede kuralı gereğince evin içini görmedi ve inceleme fırsatı olmadı.

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Yeni satın aldığı evin garajından servet çıktı!

Bu ev de bu şekilde alınmıştı.

Yeni satın aldığı evin garajından servet çıktı!

Evin yeni sahibi garajında ilginç bir görüntüyle karşılaştı.

Yeni satın aldığı evin garajından servet çıktı!

Ne olduğunu anlamaya çalışırken aracın sıradan bir otomobil olmadığı ortaya çıktı!

Yeni satın aldığı evin garajından servet çıktı!

Lamborghini, garajda tozlu bir şekilde öylece duruyordu...

Yeni satın aldığı evin garajından servet çıktı!

Üstelik çok da eski görünmüyordu...

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