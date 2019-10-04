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Yeni satın aldığı evin garajından servet çıktı!

Yeni satın aldığı evin garajından servet çıktı!

Onun yerinde siz olsaydınız ve böyle büyük bir sürprizle karşılaşsaydınız ne yapardınız?Müzayede yöntemiyle aldığı evin garajından çıkanı görünce gözlerine inanamadı! Müzayede yöntemiyle aldığı evin içini hiç görmeyen genç adam satın aldığı evi görmeye gittiğinde ilk iş garajı açtı. Garajı açar açmaz gördüğü manzara ise onu sevinçten havalara uçurdu! Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran bu görüntüler çok konuşuldu! İşte kare kare o anlar!

Giriş Tarihi: 04.10.2019 08:10 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 08:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





