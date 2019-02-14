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  • Yeni Toyota Corolla resmen tanıtıldı! Toyota Corolla 100'den fazla ülkeye Türkiye'den ihraç edilecek

Yeni resmen tanıtıldı! Corolla 100'den fazla ülkeye 'den ihraç edilecek

'de üretilen ilk hibrit sedan düzenlenen lansmanla resmen tanıtıldı. 2019 Corolla 100'den fazla ülkeye Türkiye'den ihraç edilecek. İşte Yeni Corolla ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 14.02.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 11:57
Yeni Toyota Corolla resmen tanıtıldı! Toyota Corolla 100'den fazla ülkeye Türkiye'den ihraç edilecek

'dan yapılan açıklamaya göre, yeni Corolla; Vision, Dream, Flame ve Passion versiyonlarıyla tüm Toyota plazalarda yerini alacak.

Yeni Toyota Corolla resmen tanıtıldı! Toyota Corolla 100'den fazla ülkeye Türkiye'den ihraç edilecek

Yeni Corolla, 'nın Yeni Global Mimarisi TNGA GA-C platformunda tasarlandı.

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Yeni Toyota Corolla resmen tanıtıldı! Toyota Corolla 100'den fazla ülkeye Türkiye'den ihraç edilecek

COROLLA'DA BİR İLK: HİBRİT VERSİYON

Verilen bilgiye göre, , 12'nci jenerasyon Corolla'da kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisine de yer veriyor.

Yeni Toyota Corolla resmen tanıtıldı! Toyota Corolla 100'den fazla ülkeye Türkiye'den ihraç edilecek

Corolla Hybrid, kendi kendini şarj eden 122 HP güç üreten 1,8 litrelik hibrit motora sahip.

Yeni Toyota Corolla resmen tanıtıldı! Toyota Corolla 100'den fazla ülkeye Türkiye'den ihraç edilecek

Yeni Corolla'daki en büyük yeniliklerden biri de elektrikli açılabilir sunroof oldu.

Yeni Toyota Corolla resmen tanıtıldı! Toyota Corolla 100'den fazla ülkeye Türkiye'den ihraç edilecek

Yeni Corolla'da uzunluk 10 mm, genişlik 5 mm artırılırken, yükseklik 30 mm azaltıldı.

Yeni Toyota Corolla resmen tanıtıldı! Toyota Corolla 100'den fazla ülkeye Türkiye'den ihraç edilecek

Ön koltuğun sürüş pozisyonu alçaltılarak ağırlık merkezi düşürüldü ve daha sportif bir oturma pozisyonu elde edildi.

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