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Yıl içinde tanıtılan modeller içinde en çok onlar dikkat çekti

Her yıl olduğu gibi bu yılda otomobil dünyasında birçok yeni model karşımıza çıktı. Söz konusu yeni araçların bazıları markaların lokomotif modeli olma görevi görürken, bazıları ise firmaların geleceğine ışık tutması anlamında önem taşıyor. Yıl içinde faklı karoser tipindeki birçok otomobilin lansmanı yapıldı. Fakat 2018'e damgasını vuran modeller ise son yıllarda olduğu gibi yine SUV'lar oldu. 2018'de tanıtılan modeller içinde en çok ses getirenlere gelin birlikte bakalım. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız yazdı...

Giriş Tarihi: 30.12.2018 15:25 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 15:38
Yıl içinde tanıtılan modeller içinde en çok onlar dikkat çekti
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Yıl içinde tanıtılan modeller içinde en çok onlar dikkat çekti

AUDI A1

Alman markanın en küçüğü, büyüyen boyutları ile dikkat çekiyor. Uzunluğu 56mm artışla 4029mm'ye ve genişliği de 35mm artışla 1740mm'ye yükselen otomobilin, yüksekliği ise 13mm azalma ile 1409mm'ye gerilemiş durumda.

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Yıl içinde tanıtılan modeller içinde en çok onlar dikkat çekti

Otomobilin kabininde diğer Volkswagen grubu araçlarındankine benzer ekranlar ve kumandalar kullanılıyor. Kokpitin ortasındaki multimedya ekranı 10.1 inch boyutında.

Yıl içinde tanıtılan modeller içinde en çok onlar dikkat çekti

3 kapılı seçeneğin artık sunulmayacağı yeni Audi A1'de, sadece 5 kapılı Sportback seçenek yer alacak.

Yıl içinde tanıtılan modeller içinde en çok onlar dikkat çekti

AUDI A6

Boyutlarında büyük bir değişikliğe gidilmeyen Audi A6, selefine göre 12.7 mm daha geniş, 7.6 mm daha uzun ve 2.5 mm daha yüksek.

Yıl içinde tanıtılan modeller içinde en çok onlar dikkat çekti

Otomobilin kokpitinde üç adet ekran bulunuyor. Bunlardan ilki 12.3 inç büyüklüğündeki dijityal gösterge grubu iken bir diğeri 10.1 inç büyüklüğündeki multimedya ekranı olarak karşımıza çıkıyor. 8.6 inç büyüklüğündeki üçüncü ekran ise klima ve fonksiyonlar için kullanılabiliyor.

Yıl içinde tanıtılan modeller içinde en çok onlar dikkat çekti

Yenilenen LED farlar ve ön ızgaranın yer aldığı modelde en büyük farklılık ise arka tarafta göze çarpıyor.

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