Yılın Otomobili için 7 finalist belli oldu

OGD üyelerinden oluşan her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı 'tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat/değer oranı' kriterlerini göz önüne alarak adaylar arasında dağıtacak.