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için 7 finalist belli oldu

"'de " yarışması için OGD üyeleri, yaptıkları oylama ile 7 finalisti belirledi.

Giriş Tarihi: 12.03.2019 10:47 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 10:54
Yılın Otomobili için 7 finalist belli oldu

OGD üyelerinden oluşan her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı 'tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat/değer oranı' kriterlerini göz önüne alarak adaylar arasında dağıtacak.

Yılın Otomobili için 7 finalist belli oldu

Birinci olan otomobil 16 Nisan 2019'da düzenlenecek gala gecesiyle açıklanacak.

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Yılın Otomobili için 7 finalist belli oldu

Hyundai Ioniq Hybrid de 2018 yılında 'de '' unvanını kazanmıştı.

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Yılın Otomobili için 7 finalist belli oldu

Dacia Duster

Yılın Otomobili için 7 finalist belli oldu
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Yılın Otomobili için 7 finalist belli oldu
Yılın Otomobili için 7 finalist belli oldu

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