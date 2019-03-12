Yılın Otomobili için 7 finalist belli oldu

'Türkiye'de Yılın Otomobili' yarışması için OGD üyeleri, yaptıkları oylama ile 7 finalisti belirledi. OGD üyelerinden oluşan her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı 'tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat/değer oranı' kriterlerini göz önüne alarak adaylar arasında dağıtacak. Birinci olan otomobil 16 Nisan 2019'da düzenlenecek gala gecesiyle açıklanacak. Hyundai Ioniq Hybrid de 2018 yılında Türkiye'de 'Yılın Otomobili' unvanını kazanmıştı. İŞTE FİNALİSTLER Dacia Duster Ford Focus