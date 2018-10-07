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Yok böyle bir !

Tank paletleriyle güçlendirilen görenleri hayrete düşürüyor.

Giriş Tarihi: 07.10.2018 16:13 Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 16:15
Yok böyle bir limuzin!
Tank paletleri üzerindeki 'i görenlar şaşırıp kalıyor.
Yok böyle bir limuzin!
Tamamen araziye yönelik tasarlanan araç 1989 model Cadillac Brougham ve Bombardier SV250'nin bir araya gelmesinden oluşuyor.
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Yok böyle bir limuzin!
Aracı meydana getiren Robert Falck araca şu an için 5.000 dolar fiyat biçiyor.
Yok böyle bir limuzin!
Barcelona'da Bel & Bel isimli bu ekip diğer firmalara göre çok farklı bir konuda uzmanlaşmış.
Yok böyle bir limuzin!
Ekip, Atılmış, bozulmuş, hurdaya çıkmış eski araçları topluyorlar ve onları yepyeni mobilyalara çeviriyorlar. Sonuç ise harika tasarımlar ortaya çıkıyor...
Yok böyle bir limuzin!
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Yok böyle bir limuzin!
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