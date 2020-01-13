Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Yok böyle olay! Müzayedeye katılıp aldığı evden...

Yok böyle olay! Müzayedeye katılıp aldığı evden...

Genç adam bir müzayedeye katıldı. Satın almak istediği ev için en yüksek fiyatı verdi. Sonunda istediğine lavuştu ve bu büyük sayılabilecek eve sahip oldu. Yalnız haberinin olmadığı bir şey vardı. Evin garajında onu büyük bir sürpriz bekliyordu. Böyle bir sürprizle karşılaşsaydınız siz ne yapardınız? Müzayede yöntemiyle aldığı evin garajından çıkanı görünce gözlerine inanamadı! Müzayede yöntemiyle aldığı evin içini hiç görmeyen genç adam satın aldığı evi görmeye gittiğinde ilk iş garajı açtı. Garajı açar açmaz gördüğü manzara ise onu sevinçten havalara uçurdu!

Giriş Tarihi: 13.01.2020 08:41 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 08:47
Yok böyle olay! Müzayedeye katılıp aldığı evden...

Genç bir adam müzayede yöntemiyle kendine bir ev satın aldı. Ancak müzayede kuralı gereğince evin içini görmedi ve inceleme fırsatı olmadı.

Yok böyle olay! Müzayedeye katılıp aldığı evden...

Bu ev de bu şekilde alınmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yok böyle olay! Müzayedeye katılıp aldığı evden...

Evin yeni sahibi garajında ilginç bir görüntüyle karşılaştı.

Yok böyle olay! Müzayedeye katılıp aldığı evden...

Ne olduğunu anlamaya çalışırken aracın sıradan bir otomobil olmadığı ortaya çıktı!

Yok böyle olay! Müzayedeye katılıp aldığı evden...

Lamborghini, garajda tozlu bir şekilde öylece duruyordu...

Yok böyle olay! Müzayedeye katılıp aldığı evden...

Üstelik çok da eski görünmüyordu...

Yok böyle olay! Müzayedeye katılıp aldığı evden...

Evin yeni sahibi bu olay karşısında oldukça şaşırdı.

BİZE ULAŞIN