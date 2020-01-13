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Yok böyle olay! Müzayedeye katılıp aldığı evden...

Yok böyle olay! Müzayedeye katılıp aldığı evden...

Genç adam bir müzayedeye katıldı. Satın almak istediği ev için en yüksek fiyatı verdi. Sonunda istediğine lavuştu ve bu büyük sayılabilecek eve sahip oldu. Yalnız haberinin olmadığı bir şey vardı. Evin garajında onu büyük bir sürpriz bekliyordu. Böyle bir sürprizle karşılaşsaydınız siz ne yapardınız? Müzayede yöntemiyle aldığı evin garajından çıkanı görünce gözlerine inanamadı! Müzayede yöntemiyle aldığı evin içini hiç görmeyen genç adam satın aldığı evi görmeye gittiğinde ilk iş garajı açtı. Garajı açar açmaz gördüğü manzara ise onu sevinçten havalara uçurdu!

Giriş Tarihi: 13.01.2020 08:41 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 08:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





