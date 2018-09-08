Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Zırhlı kamyondan lüks rezidans!

Giriş Tarihi: 08.09.2018 11:34 Güncelleme Tarihi: 08.09.2018 11:41
  • 1
  • 43
Zırhlı kamyondan lüks rezidans!
Zırhlı kamyondan lüks rezidans!

Avustralyalı Action Mobil tarafından tasarlanan bu araç zırhlı bir kamyon.

  • 2
  • 43
Zırhlı kamyondan lüks rezidans!
Zırhlı kamyondan lüks rezidans!

Ancak bildiğimiz kamyonlardan değil. inanılmaz bir daire var!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 43
Zırhlı kamyondan lüks rezidans!
Zırhlı kamyondan lüks rezidans!
Bir tasarım şirketi bu kamyonun içine bir evde olması gereken her şeyin bulunduğu lüks bir daire yaptı.
  • 4
  • 43
Zırhlı kamyondan lüks rezidans!
Zırhlı kamyondan lüks rezidans!
8 ton ağırlığındaki araç 530 beygir gücünde motora sahip.
  • 5
  • 43
Zırhlı kamyondan lüks rezidans!
Zırhlı kamyondan lüks rezidans!
Kamyonetin yok yok. Bin litrelik su deposu bulunan araçta, üzerinde bulunan güneş panelleri sayesinde 240 Watt'lık elektrik üretiliyor.
  • 6
  • 43
Zırhlı kamyondan lüks rezidans!
Zırhlı kamyondan lüks rezidans!

Bu konforlu zırhlı aracı bu aracı satın almak için servet değerinde bir ücret ödemek gerekiyor.

  • 7
  • 43
Zırhlı kamyondan lüks rezidans!
Zırhlı kamyondan lüks rezidans!
BİZE ULAŞIN