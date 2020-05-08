Giriş Tarihi: 08.05.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 08:18

10 kat hızlı yaşlanmaya sebep oluyor! İşte sağlığımızı tehdit ederek yaşlanmamıza neden olan 10 besin...

Besinlerin vücudumuz ve sağlığımız üzerinden birçok etkisi bulunmaktadır. Hepimiz cildimizin daha parlak ve canlı görünmesini isteriz ancak bu noktada tükettiğimiz besinler devreye girer. Özellikle rafine şeker, sağlıksız yağlar, aşırı tuz, alkol ve hatta kafein içeren besinler vücudumuzdaki önemli proteinleri tahrip edebilir. Bu durum vücudumuzun susuz kalmasına yol açar ve bundan ilk nasibini alan cildimiz olur. Peki, hangi besinlerden uzak durmalıyız? İşte sağlığımızı tehdit ederek yaşlanmamıza sebep olan 10 besin...