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Haberler Galeri 11'e kadar uyuyor, yerinden kalkmak istemiyordu: "Tembel sanılan" kadının beyninde öyle bir şey çıktı ki...
Giriş Tarihi: 19.03.2024 15:02 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 15:18

11'e kadar uyuyor, yerinden kalkmak istemiyordu: "Tembel sanılan" kadının beyninde öyle bir şey çıktı ki...

Stajyer hemşire Claudia Laird ilk kez aşırı yorgunluk ve kafa karışıklığı yaşamaya başladığında, bunu gece vardiyasında çalışmanın etkilerine bağladı. 24 yaşındaki genç, çevresindeki insanlar tarafından "tembel" olarak nitelendiriyordu ve genellikle 10 veya 11'e kadar uyuyordu. Fakat tembelliğinin ardında hiç beklenmeyen bir gerçek çıktı!

11’e kadar uyuyor, yerinden kalkmak istemiyordu: Tembel sanılan kadının beyninde öyle bir şey çıktı ki...

Laird'in yaşadığı belirtiler kötüleşti ve kendisine defalarca önemli bir şey olmadığı, hatta doğum kontrol hapından olabileceği söylendi. Manchester Evening News'e verdiği röportajda genç kadın, uzun süreler boyunca uyuduğunu, sürekli yorgun hissettiğini anlattı.

11’e kadar uyuyor, yerinden kalkmak istemiyordu: Tembel sanılan kadının beyninde öyle bir şey çıktı ki...

Ocak 2022'de Claudia'nın semptomları ilerledi ve baş dönmesi yaşadı, kulaklarında çınlama sesi duydu ve düzenli olarak hastalanmaya başladı. Daha sonra kollarındaki tüm hisleri kaybetti ve kalp atış hızı alışılmadık derecede yükseldi.

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11’e kadar uyuyor, yerinden kalkmak istemiyordu: Tembel sanılan kadının beyninde öyle bir şey çıktı ki...

Bu sırada bir ambulans çağrıldı ve hastaneye götürüldü ve kendisine kusma ve ishale neden olabilen yaygın bir iltihabi durum olan gastroenterit hastası olduğu söylendi.

11’e kadar uyuyor, yerinden kalkmak istemiyordu: Tembel sanılan kadının beyninde öyle bir şey çıktı ki...

Zamanla Lancashire'daki Burnley'den Claudia da geceleri halüsinasyonlar, hafıza kaybı, mantıksız düşünme ve kafa karışıklığı yaşamaya başladı. Hatta pencerenin bir kapı olduğunu düşünerek pencereden içeri girmeye çalıştığı anlar en önemli anlardan biriydi.

11’e kadar uyuyor, yerinden kalkmak istemiyordu: Tembel sanılan kadının beyninde öyle bir şey çıktı ki...

Tüm bu yaşananlara rağmen yine de "gastroenterit" teşhisi konulan Claudia Laird, beyin taraması istedi. Fakat bu isteği reddedildi. Kendisine hormonal, stres ve anksiyete sebebiyle böyle şeyler yaşanacağı söylenmişti.

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