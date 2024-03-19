Giriş Tarihi: 19.03.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
15:18
11'e kadar uyuyor, yerinden kalkmak istemiyordu: "Tembel sanılan" kadının beyninde öyle bir şey çıktı ki...
Stajyer hemşire Claudia Laird ilk kez aşırı yorgunluk ve kafa karışıklığı yaşamaya başladığında, bunu gece vardiyasında çalışmanın etkilerine bağladı. 24 yaşındaki genç, çevresindeki insanlar tarafından "tembel" olarak nitelendiriyordu ve genellikle 10 veya 11'e kadar uyuyordu. Fakat tembelliğinin ardında hiç beklenmeyen bir gerçek çıktı!