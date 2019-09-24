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  • 4 bin yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! Tüm damarları temizleyen mucizevi besin...

4 bin yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! Tüm damarları temizleyen mucizevi besin...

4 bin yıl önce ilaç olarak kullanılan kakaonun mucizevi faydaları ortaya çıktı! Günümüzde genellikle çikolata halinde tüketilen kakaonun çiğ halinin faydaları saymakla bitmiyor. Kakaonun yüksek miktarda antioksidan içerdiği kanıtlandı. Magnezyum açısından da diğer tüm besinlerden daha zengin olan birçok hastalığa şifa oluyor.

Giriş Tarihi: 24.09.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 10:34
4 bin yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! Tüm damarları temizleyen mucizevi besin...

4 bin yıl önce ilaç olarak kullanılan kakaonun mucizevi faydaları ortaya çıktı! Günümüzde genellikle çikolata halinde tüketilen kakaonun çiğ halinin faydaları saymakla bitmiyor. Kakaonun yüksek miktarda antioksidan içerdiği kanıtlandı. Magnezyum açısından da diğer tüm besinlerden daha zengin olan birçok hastalığa şifa oluyor.

4 bin yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! Tüm damarları temizleyen mucizevi besin...

Çikolata, vücudunuza ihtiyacı olan magnezyumu vermenin en iyi yoludur. Bunun dışında çikolata, vücudun demir eksikliğini de giderir, çikolatanın bir çay kaşığı kadarının içinde vücudunuzun demir ihtiyacının %10'u bulunur.

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4 bin yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! Tüm damarları temizleyen mucizevi besin...

Çinko, immün sistem için çok önemlidir ve çikolata ve kakaoda bulunur. Çinko, hastalıklarla savaşır, bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve stresi azaltır. Bütün bunların yanında çikolata, B ve C vitaminlerini de içerir.

4 bin yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! Tüm damarları temizleyen mucizevi besin...

, günümüzde kronik hale dönüşen stresle mücadeleye karşı en yararlı element olan potasyumu içinde barındırır.

4 bin yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! Tüm damarları temizleyen mucizevi besin...

Eğer mutsuz hissettiğiniz bir dönemdeyseniz ve sürekli acıkıyorsanız kilo almanızın en önemli sebeplerinden biri bu durumsa tüketmeyi deneyin.

4 bin yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! Tüm damarları temizleyen mucizevi besin...

mutluluk hissi veren hormonların salgılanmasını sağlayarak iştahı kontrol altında tutar.

4 bin yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! Tüm damarları temizleyen mucizevi besin...

Mayalar tarafından 4 bin yıl önce ilaç olarak kullanılan , çok sayıda vitamin ve mineral barındırdığı için şifa kaynağı olarak kabul ediliyor.

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