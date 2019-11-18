4 saatte hazırlanıyor bunu yiyen doktor yüzü görmüyor! İşte kuşburnunun inanılmaz faydaları

Dağlardan gelen lezzet olarak bilinen kuşburnu Bayburt ve Erzincan'ın kırsal kesimlerinde bazı vatandaşların geçim kaynağı oldu. C vitamini açısından en zengin besin maddelerinden biri olan kuşburnu, Bayburt, Erzincan ve Gümüşhane çevresinde marmelat, reçel ve çay olarak yoğun bir taleple tüketiliyor. Köylüler tarafından dağlardan toplanarak kent pazarlarında satılan vitamin deposu kuşburnunun aynı zamanda birçok faydası bulunuyor. Peki kuşburnu sağlığımıza ne gibi faydaları bulunuyor? İşte kuşburnunun mucizevi faydaları...