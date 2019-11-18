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  • 4 saatte hazırlanıyor bunu yiyen doktor yüzü görmüyor! İşte kuşburnunun inanılmaz faydaları

4 saatte hazırlanıyor bunu yiyen doktor yüzü görmüyor! İşte kuşburnunun inanılmaz faydaları

Dağlardan gelen lezzet olarak bilinen ve 'ın kırsal kesimlerinde bazı vatandaşların geçim kaynağı oldu. açısından en zengin maddelerinden biri olan kuşburnu, Bayburt, Erzincan ve çevresinde marmelat, reçel ve çay olarak yoğun bir taleple tüketiliyor. Köylüler tarafından dağlardan toplanarak kent pazarlarında satılan vitamin deposu kuşburnunun aynı zamanda birçok faydası bulunuyor. Peki kuşburnu sağlığımıza ne gibi faydaları bulunuyor? İşte kuşburnunun mucizevi faydaları...

Giriş Tarihi: 18.11.2019 14:25 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 14:26
4 saatte hazırlanıyor bunu yiyen doktor yüzü görmüyor! İşte kuşburnunun inanılmaz faydaları

Dağlardan gelen lezzet olarak bilinen ve 'ın kırsal kesimlerinde bazı vatandaşların geçim kaynağı oldu. açısından en zengin maddelerinden biri olan kuşburnu, Bayburt, Erzincan ve çevresinde marmelat, reçel ve çay olarak yoğun bir taleple tüketiliyor. Köylüler tarafından dağlardan toplanarak kent pazarlarında satılan vitamin deposu kuşburnunun aynı zamanda birçok faydası bulunuyor. Peki kuşburnu sağlığımıza ne gibi faydaları bulunuyor? İşte kuşburnunun mucizevi faydaları...

4 saatte hazırlanıyor bunu yiyen doktor yüzü görmüyor! İşte kuşburnunun inanılmaz faydaları

Doğal ortamda yetişen genelde dağlarda yetişeni daha makbul olan geleneksel yöntemlerle toplanıyor.
'un Demirözü ilçesi ve 'ın Kemah ilçesi dağlık alanlarında yaşayan ailelerce toplanan kuşburnu marmelat ve reçele dönüştürülerek hem aile hem de ilçe ekonomisine katkı sağlıyor. Köylülerin yoğun mesai harcayarak topladığı kuşburnu, ayıklama işleminin ardından evlerin bahçelerinde yakılan odun ateşinin üzerinde bakır kazanlarda kaynatılan suya konuluyor.

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4 saatte hazırlanıyor bunu yiyen doktor yüzü görmüyor! İşte kuşburnunun inanılmaz faydaları

Yaklaşık 2 saat kaynatılan kevgirden geçirme kıvamına geldikten sonra kendi suyuyla ezilerek çekirdeklerinden ayıklanıyor. Çekirdeklerinden ayıklanan kuşburnu yeniden aynı işlemle bu kez çok ince bir elekten geçirilerek içerisindeki kılçıklardan temizleniyor. Daha sonra posası ayıklanan kuşburnu yeniden kazanda kaynatılıyor.

4 saatte hazırlanıyor bunu yiyen doktor yüzü görmüyor! İşte kuşburnunun inanılmaz faydaları

Bu işlem yaklaşık 4 saat sürüyor. Reçel kıvamına gelen , kaynatma işleminin ardından sıcak halde kavanozlara konularak, dinlenmeye bırakılıyor. İsteğe göre içerisine şeker de ilave edilebiliyor. Yapılan ürünlerin bir kısmı satış için bekletiliyor, bir bölümü de köylülerin kışlık ihtiyacını karşılamak için ayrılıyor.

4 saatte hazırlanıyor bunu yiyen doktor yüzü görmüyor! İşte kuşburnunun inanılmaz faydaları

- Kelkit yolu güzergâhında toplayıp reçel ve marmelat yaparak aile bütçesine katkı sağlayan köy sakinlerinden Selim Taşdemir, kuşburnundan ürettikleri reçel ve marmeladın çok lezzetli olduğunu ifade ederek, "Yöremizde kuşburnular olmaya başladı.

4 saatte hazırlanıyor bunu yiyen doktor yüzü görmüyor! İşte kuşburnunun inanılmaz faydaları

Hasadın ilk zamanları. Ekim ayının sonuna kadar kuşburunları topluyoruz. Daha sonra kurutulan kuşburnunun çayı olur, marmelatı ve reçeli yapılır. Bu bitki özellikle kışın kaynatılarak içildiğinde grip hastalığına çok iyi gelir. Zahmeti çok, biraz uğraşmak gerekiyor ama sonucu çok güzel oluyor." dedi.

4 saatte hazırlanıyor bunu yiyen doktor yüzü görmüyor! İşte kuşburnunun inanılmaz faydaları

Ekim ayının asıl sezonu olduğunu aktaran Taşdemir, yılda 150- 200 kilogram marmelat yapabildiklerini belirterek şunları söyledi: "Bir günde çoluk çocuk 50-60 kilogram ancak kuşburnu toplayabiliyoruz. Çok zahmetli oluyor ama aile bütçemize de katkı sağlıyoruz. Son zamanlarda şehirdeki vatandaşlar da bizimle birlikte kuşburnu toplamaya başladılar. Bu da kuşburnunun azalmasına neden oluyor.''

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