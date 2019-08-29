5 maddede süt içmenin yararları

1. Süt besinlerle doludur

Sütün beslenme profili oldukça etkileyicidir. Sonuçta, yenidoğanları tamamen beslemek için tasarlanmıştır. Süt, mükemmel bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Birçok diyette eksik olan potasyum, B12, kalsiyum ve D vitaminini sağlar.

Süt aynı zamanda iyi bir A vitamini, magnezyum, çinko ve tiamin kaynağıdır. Ek olarak, mükemmel bir protein kaynağıdır ve konjuge linoleik asit (CLA) ve omega-3'ler de dahil olmak üzere yüzlerce farklı yağ asidi içerir. Konjuge linoleik asit ve omega-3 yağ asitleri; diyabet ve kalp hastalığı riskini azaltmak da dahil olmak üzere birçok sağlık yararına sahiptir.

Sütün besin içeriği, geldiği ineğin beslenmesi gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Örneğin, çoğunlukla ot yiyen ineklerden elde edilen süt, önemli miktarda daha yüksek konjuge linoleik asit ve omega-3 yağ asitleri içerir. Ayrıca, organik ve otlarla beslenen inek sütü, iltihabı azaltmaya ve oksidatif stresle savaşmaya yardımcı olan, E vitamini ve beta karoten gibi daha yüksek miktarda yararlı antioksidan içerir.