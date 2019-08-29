5 maddede süt içmenin yararları

Süt tüketimi, beslenme dünyasında çok tartışılan bir konudur, bu nedenle sağlıklı mı yoksa zararlı mı olduğunu merak edebilirsiniz. Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin, 5 maddede sütün yararlarını sıralıyor. Sütün dünya çapında binlerce yıldır tüketilmektedir. Tanım olarak, kadınların ve memeli dişi hayvanların ürettikleri besin bakımından zengin sıvıdır. En çok tüketilen türler inek ve keçi sütüdür. Batılı ülkeler en sık inek sütü tüketiyor. Süt tüketimi, beslenme dünyasında çok tartışılan bir konudur, bu nedenle sağlıklı mı yoksa zararlı mı olduğunu merak edebilirsiniz. İşte sütün bilimsel olarak sağladığı yararlar.