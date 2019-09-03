71 gıda ürünü incelendi! Marketlerde korkutan araştırma: "Bitkisel diye kandırıyorlar"

Sağlığa Evet Derneği ve Türk Kardiyoloji Derneği tarafından İstanbul'da yapılan bir çalışma, markette ve açıkta satılan gıda ürünlerinin bir kısmında tehlikeli oranda trans yağ bulunduğunu ortaya koydu! ağlığa Evet Derneği'nden, "Trans yağ tüketiyor olabilirsiniz" başlığı altında yapılan açıklamada, trans yağın paketli gıda etiketlerinde "hidrojenize bitkisel yağ" olarak yer aldığı belirtildi. Bitkisel yağ denilince sağlıklıymış izlenimi verse de yediğiniz şeyin trans yağ olma ihtimali çok yüksek. Yapılan araştırmada 71 gıda ürünü incelendi ve çıkan sonuç oldukça korkutucu. İşte trans yağ ibaresi kullanılmadığı halde içerisinde trans yağ bulunduran yani hidrojenize bitkisel yağ bulunduran sağlıksız besinler...