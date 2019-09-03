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  • 71 gıda ürünü incelendi! Marketlerde korkutan araştırma: "Bitkisel diye kandırıyorlar"

71 gıda ürünü incelendi! Marketlerde korkutan araştırma: "Bitkisel diye kandırıyorlar"

Sağlığa Evet Derneği ve Türk Kardiyoloji Derneği tarafından İstanbul'da yapılan bir çalışma, markette ve açıkta satılan gıda ürünlerinin bir kısmında tehlikeli oranda bulunduğunu ortaya koydu! ağlığa Evet Derneği'nden, "Trans yağ tüketiyor olabilirsiniz" başlığı altında yapılan açıklamada, trans yağın paketli gıda etiketlerinde "" olarak yer aldığı belirtildi. denilince sağlıklıymış izlenimi verse de yediğiniz şeyin trans yağ olma ihtimali çok yüksek. Yapılan araştırmada 71 gıda ürünü incelendi ve çıkan sonuç oldukça korkutucu. İşte trans yağ ibaresi kullanılmadığı halde içerisinde yani hidrojenize bitkisel yağ bulunduran ...

Giriş Tarihi: 03.09.2019 11:35 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 11:50
71 gıda ürünü incelendi! Marketlerde korkutan araştırma: Bitkisel diye kandırıyorlar

Sağlığa Evet Derneği ve Türk Kardiyoloji Derneği tarafından İstanbul'da yapılan bir çalışma, markette ve açıkta satılan gıda ürünlerinin bir kısmında tehlikeli oranda bulunduğunu ortaya koydu! ağlığa Evet Derneği'nden, "Trans yağ tüketiyor olabilirsiniz" başlığı altında yapılan açıklamada, trans yağın paketli gıda etiketlerinde "" olarak yer aldığı belirtildi. denilince sağlıklıymış izlenimi verse de yediğiniz şeyin trans yağ olma ihtimali çok yüksek. Yapılan araştırmada 71 gıda ürünü incelendi ve çıkan sonuç oldukça korkutucu. İşte trans yağ ibaresi kullanılmadığı halde içerisinde yani hidrojenize bitkisel yağ bulunduran ...

71 gıda ürünü incelendi! Marketlerde korkutan araştırma: Bitkisel diye kandırıyorlar

Sağlığa Evet Derneği'nden, " tüketiyor olabilirsiniz" başlığı altında yapılan açıklamada, trans yağın paketli gıda etiketlerinde "" olarak yer aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kardiyoloji Derneği Lipid Çalışma Grubu Başkanı Doç.Dr. Öner Özdoğan, bu etiketle tüketicide "Bitkisel ise güvenlidir" algısı yaratılmak istendiğini belirtti.

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71 gıda ürünü incelendi! Marketlerde korkutan araştırma: Bitkisel diye kandırıyorlar

2 GRAM ÜZERİNDEYSE...

Dünya Sağlık Örgütü'nün gıdalarda her 100 gram yağda iki gram üzerinde bulunmasının sağlığa zararlı olduğuna dikkati çekerek 2023 yılına kadar gıda tedarik zincirinden trans yağların kaldırılmasını önerdiğini anımsatan Özdoğan, şöyle devam etti:

71 gıda ürünü incelendi! Marketlerde korkutan araştırma: Bitkisel diye kandırıyorlar

KALP HASTALIKLARINA YOL AÇIYOR

"Ülkemizde de Tarım ve Orman Bakanlığı trans yağın gıdalarda mevcut toplam yağ miktarının yüzde 2'si ile sınırlı olması için bir düzenleme hazırlığı içindedir. Sivil toplum kurumları bu girişimi desteklemekte ve sınırın yüzde 1'e çekilmesini önermektedir. Türkiye'de dolaşım sistemi hastalıkları ölümlerin yüzde 40'ından sorumludur. Sanayi üretimi , kalp krizi ve ölüme neden olan zehirli gıda katkısıdır. Günde 5 gram trans yağ tüketmek kalp hastalıkları riskini yüzde 25 artırmaktadır. Çalışmada bazı gıda ürünlerinde o denli yüksek trans yağ bulunmuştur ki, her gün bu gıdayı tüketen birinde kalp hastalığı riskinin artacağı öngörülebilir. Kalp ve damar sağlığı için satışa sunulan yiyecek maddelerinin trans yağ içeriklerini mutlaka denetlemeliyiz. Trans yağın tedarik zincirinden kaldırılması yiyeceğin tadını ve maliyetini değiştirmeyecektir."

71 gıda ürünü incelendi! Marketlerde korkutan araştırma: Bitkisel diye kandırıyorlar

71 GIDA ÜRÜNÜ İNCELENDİ

Sağlığa Evet Derneği Üyesi Prof.Dr. Pınar Ay ise araştırmanın Türkiye'de satılan gıda ürünlerinde miktarını saptamak üzere yapıldığını belirtti.

71 gıda ürünü incelendi! Marketlerde korkutan araştırma: Bitkisel diye kandırıyorlar

Çalışma çerçevesinde İstanbul'da marketlerde ve dükkanlarda satışa sunulan paketli ve açık 71 gıda ürününden örnek alınarak laboratuvarda miktarının ölçüldüğünü ifade eden Ay, şu bilgileri verdi:

71 gıda ürünü incelendi! Marketlerde korkutan araştırma: Bitkisel diye kandırıyorlar

"Trans yağın bu ürünlerin yüzde 7'sinde toplam yağ miktarında yüzde 3'ünü aştığı, yüzde 13'ünde ise 1 gram üzerinde olduğu saptanmıştır. En yüksek değerleri açıkta satılan börek çeşitleri ile paketlenmiş bazı keklerde bulunmuştur. Örnek alınan simit, açma gibi çokça tüketilen hamur ürünlerinde, margarinlerde, süt ürünlerinde, dondurulmuş gıda ve çerezlerde trans yağ oranı yüzde 1'in altında bulunmuştur.

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