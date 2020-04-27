94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ortaya çıktı!

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 94 yaşına rağmen hala çok sağlıklı gözüküyor. Tahtta en uzun süre kalan isim olan Kraliçe Elizabeth sadece sağlığı iyi olduğu için değil aynı zamanda profesyonel tıbbi yardım aldığı için kendini iyi hissediyor. Kraliyet ailesinin en yaşlı üyesi olan Kraliçe Elizabeth'i kameralar karşısında olduğu kadarıyla tanısak da aile içindeki bazı huyları oldukça şaşırtıcı. Peki Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ne? İşte merak edenler için Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşamasının sırrı ve Kraliçe Elizabeth' in hayatına dair ilginç bilgiler...