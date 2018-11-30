Türkiye'nin en iyi haber sitesi

96 kilo verdi! Yöntemi doktorunu bile şaşırttı

Giriş Tarihi: 30.11.2018 09:38 Güncelleme Tarihi: 30.11.2018 10:49
96 kilo verdi! Yöntemi doktorunu bile şaşırttı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
96 kilo verdi! Yöntemi doktorunu bile şaşırttı

Melbourne'de yaşayan Lucy Lismore, kilolu iken kendisine olan saygısını kaybetti ve bu durum psikolojisini bozuyordu. Her zaman böyle kalacağını düşünüp çıkmaza girmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
96 kilo verdi! Yöntemi doktorunu bile şaşırttı

Beslenmesine her gün dikkat edip, neredeyse her gün diyet menüleri tüketmesine rağmen hiçbir değişim yaşamıyordu. Sebzeli ev yemekleri ve sağlıklı atıştırmalıklar tüketmeye başladı. Buna ilaveten evde sıkı bir egzersiz programına başladı.

96 kilo verdi! Yöntemi doktorunu bile şaşırttı

Beslenme ve egzersiz hakkında araştırma yapmaya başladı ve o günden itibaren yaşam tarzını değiştirdi. Kahvaltıda muffin veya kruvasan, büyük, şekerli bir kahve ile beslendi.

96 kilo verdi! Yöntemi doktorunu bile şaşırttı

Vücut ağırlığıyla yapılan fitness çalışma sistemi ile hızla kilo vermeye başladı.

96 kilo verdi! Yöntemi doktorunu bile şaşırttı

Son halini görenler inanamıyor!

96 kilo verdi! Yöntemi doktorunu bile şaşırttı

İşte diğer öyküleri ve öncesi sonrası görüntüleri...

Öncesi...

BİZE ULAŞIN