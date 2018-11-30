96 kilo verdi! Yöntemi doktorunu bile şaşırttı

Beslenmesine her gün dikkat edip, neredeyse her gün diyet menüleri tüketmesine rağmen hiçbir değişim yaşamıyordu. Sebzeli ev yemekleri ve sağlıklı atıştırmalıklar tüketmeye başladı. Buna ilaveten evde sıkı bir egzersiz programına başladı.