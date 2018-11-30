96 kilo verdi! Yöntemi doktorunu bile şaşırttı

Melbourne'de yaşayan Lucy Lismore, kilolu iken kendisine olan saygısını kaybetti ve bu durum psikolojisini bozuyordu. Her zaman böyle kalacağını düşünüp çıkmaza girmişti. Beslenmesine her gün dikkat edip, neredeyse her gün diyet menüleri tüketmesine rağmen hiçbir değişim yaşamıyordu. Sebzeli ev yemekleri ve sağlıklı atıştırmalıklar tüketmeye başladı. Buna ilaveten evde sıkı bir egzersiz programına başladı. Beslenme ve egzersiz hakkında araştırma yapmaya başladı ve o günden itibaren yaşam tarzını değiştirdi. Kahvaltıda muffin veya kruvasan, büyük, şekerli bir kahve ile beslendi. Vücut ağırlığıyla yapılan fitness çalışma sistemi ile hızla kilo vermeye başladı. Son halini görenler inanamıyor! İşte diğer kilo verme öyküleri ve öncesi sonrası görüntüleri... Öncesi...