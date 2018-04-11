Acı limonatayla hızlı kilo verin!

5.gün
Kahvaltı • Limonata detoks içeceği + bir dilim kızarmış kahverengi ekmek ve bir bardak az yağlı süt.
Ara öğün • Bir bardak karpuz suyu.
Öğle yemeği • Limonata detoks içeceği + bir yoğurt sosu ile sebze salatası küçük bir porsiyon.
Akşam Aperatifleri • Limonata detoks içeceği
Akşam yemegi • Limonata detoks içeceği + küçük bir porsiyon ızgara tavuk / balıklı veya ızgara sebzeli sandviç.
Yatmadan önce • Limonata detoks içeceği
Meyveler ve sebzeler vücudunuza ihtiyaç duyduğu doğru miktarda besin sağlar. Diyetinize ekleyeceğiniz tavuk, balık veya mercimek gibi bir protein kaynağı besinler , kaslarınızın da güçlendirilmesini sağlar
6. gün
Kahvaltı • Limonata detoks içeceği + bir meyve.
Ara öğün • Dört adet badem.
Öğle yemeği • Limonata detoks içeceği + küçük-orta ölçekli bir mercimek haşlanmış mercimek.
Akşam Aperatifleri • Yeşil çay ve şekersiz veya yulaflı bisküvi
Akşam yemeği • Limonata detoks içeceği + küçük bir kase sebze veya tavuk suyuna çorba
Yatmadan önce • Limonata detoks içeceği