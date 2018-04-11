Acı limonatayla hızlı kilo verin!

Limonata diyeti uygulanırken katı yiyecek tüketimine izin verilmez. Her porsiyonda özel olarak hazırlanmış limonatanın tüketilmesi gerekmektedir. Ancak bununla beraber limonata diyetinin başlangıcına ve sonuna yiyecekte eklenebilir. Bu şekilde devam edilen limonata diyeti süreci daha kolay olacaktır.

Limonata diyetinin ana bileşeni olan limon, mükemmel bir antioksidan kaynağıdır. antioksidanlar hücre yapısına zarar veren serbest radikalleri sarar ve oksijen sayesinde bu serbest radikalleri etkisiz hale getirir. Bu durum sonucunda kalp hastalıkları ve çeşitli kanser hastalıkları da engellenir.

Akçaağaç şurubu da bir antioksidandır. Aynı zamanda akçağaç, hücrelerin enerji üretmesine yardımcı olan ve normal sinir ve beyin fonksiyonu için gerekli olan iyi bir manganez kaynağıdır. Bu tatlı altın şurubu, bağışıklık sistemini güçlendiren çinko içerir. Akçaağaç şurubunda bulunan kalsiyum, potasyum ve magnezyum gibi diğer mineraller inme ve yüksek tansiyonu önler.

Acı biber ise soğuk algınlığı ve gripten korur, antifungal ve anti-tahriş edici özelliklere sahiptir, sindirime yardımcı olur, migren baş ağrısını önlemeye yardımcı olur.

Su, vücut hücrelerinizi nemlendirir, hücreleri yeniler, korur ve vücuttaki toksinleri temizlemeye yardımcı olur.