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yla hızlı kilo verin!

Güneşin yüzünü göstermeye başladı. Yaza hazırlanmak isteyenlerin hızlı kilo vermek için girdikleri arayışlarda karşılarına çeşitli diyetler çıkıyor. İşte bu diyet arayışlarına bir yenisi daha eklendi '' diyeti''… Ama bu bildiğimiz şekerli dan biraz farklı. hem yapımı oldukça kolay hem de keyifli bir diyet programı. ile 2 hafta içerisinde çok hızlı bir şekilde kilo verebilirsiniz. Ancak limonata diyeti nedir, limonata diyeti nasıl yapılır diye soruyorsanız, işte limonata diyetine dair tüm soruların cevapları…

Giriş Tarihi: 11.04.2018 15:07 Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 15:17
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yla hızlı kilo verin!
Acı limonatayla hızlı kilo verin!

Güneşin yüzünü göstermeye başladı. Yaza hazırlanmak isteyenlerin hızlı kilo vermek için girdikleri arayışlarda karşılarına çeşitli diyetler çıkıyor. İşte bu diyet arayışlarına bir yenisi daha eklendi '' diyeti''… Ama bu bildiğimiz şekerli limonatadan biraz farklı. hem yapımı oldukça kolay hem de keyifli bir diyet programı. Limonata diyeti ile 2 hafta içerisinde çok hızlı bir şekilde kilo verebilirsiniz. Ancak limonata diyeti nedir, limonata diyeti nasıl yapılır diye soruyorsanız, işte limonata diyetine dair tüm soruların cevapları…

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yla hızlı kilo verin!
Acı limonatayla hızlı kilo verin!

diyeti, dört ana içeriğe sahiptir; taze limon suyu, biber, akçaağaç şurubu ve saf sudan oluşmaktadır. ne bazen vücut temizleme diyeti de denilmektedir. Çünkü limonata diyeti ekstra kilo vermenin yanı sıra, vücuttaki biriken zararlı toksinlerinde atılmasına yardımcı olmaktadır.

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yla hızlı kilo verin!
Acı limonatayla hızlı kilo verin!

LİMONATA DİYETİ NEDİR?

diyeti 1940'larda Stanley Burroughs tarafından geliştirilmiştir. Burroughs'ın 1976'da, "Ana Temizleyici" ve "Aydınlanma Çağı İçin İyileştirme" adlı kitabıyla beraber, ün kazanmıştır.

Limonata diyetinin aynı zamanda, kolon bölgesindeki, zararlı toksinleri de vücuttan attığı söylenerek harikalar yarattığı bilinmektedir. Bugün ise limonata diyeti hızlı bir şekilde kilo vermek isteyenlerin uyguladığı en popüler diyet programlarından biridir.

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yla hızlı kilo verin!
Acı limonatayla hızlı kilo verin!

diyeti uygulanırken katı yiyecek tüketimine izin verilmez. Her porsiyonda özel olarak hazırlanmış limonatanın tüketilmesi gerekmektedir. Ancak bununla beraber nin başlangıcına ve sonuna yiyecekte eklenebilir. Bu şekilde devam edilen limonata diyeti süreci daha kolay olacaktır.

Limonata diyetinin ana bileşeni olan limon, mükemmel bir antioksidan kaynağıdır. antioksidanlar hücre yapısına zarar veren serbest radikalleri sarar ve oksijen sayesinde bu serbest radikalleri etkisiz hale getirir. Bu durum sonucunda kalp hastalıkları ve çeşitli kanser hastalıkları da engellenir.

Akçaağaç şurubu da bir antioksidandır. Aynı zamanda akçağaç, hücrelerin enerji üretmesine yardımcı olan ve normal sinir ve beyin fonksiyonu için gerekli olan iyi bir manganez kaynağıdır. Bu tatlı altın şurubu, bağışıklık sistemini güçlendiren çinko içerir. Akçaağaç şurubunda bulunan kalsiyum, potasyum ve magnezyum gibi diğer mineraller inme ve yüksek tansiyonu önler.

biber ise soğuk algınlığı ve gripten korur, antifungal ve anti-tahriş edici özelliklere sahiptir, sindirime yardımcı olur, migren baş ağrısını önlemeye yardımcı olur.

Su, vücut hücrelerinizi nemlendirir, hücreleri yeniler, korur ve vücuttaki toksinleri temizlemeye yardımcı olur.

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yla hızlı kilo verin!
Acı limonatayla hızlı kilo verin!

LİMONATA DİYETİ NASIL YAPILIR?

1. Gün:
Kahvaltı

detoks içeceği + herhangi bir meyve.
• Limonata detoks içeceği + bir dilim kızarmış yumurtalı ekmek ile bir adet haşlanmış yumurta beyazı.

Ara öğün •Bir bardak taze sıkılmış meyve suyu.

Öğle yemeği •Izgara sebze sandviç veya ton balıklı sandviç + Limonata detoks içeceği.

Akşam Aperatifleri •Limon suyu ve iki adet diyet bisküvi

Akşam yemeği • Bir orta boy kase, sebze veya tavuk salatası + Limonata detoks içeçeği

Yatmadan önce • Bir çorba kaşığı akçaağaç şurubu ile bir bardak sıcak yağsız süt.

2. Gün:

Kahvaltı • Limonata detoks içeceği + herhangi bir meyve.

Ara öğün • Limonata detoks içilir.

Öğle yemeği • Limonata detoks içeceği + bir küçük porsiyon fırında havuç ve fasülye.

Akşam Aperatifleri •Limon suyu ile yeşil çay.

Akşam yemeği • Limonata detoks içeceği + ton balığı salatası veya domates ve salatalık salatası küçük porsiyon.

Yatmadan önce: • Limonata detoks içeceği

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yla hızlı kilo verin!
Acı limonatayla hızlı kilo verin!

3. Gün:

Bu diyetin en zor aşamasıdır. Bu dönemde günde altı defa limon detoksu suyu içilmelidir. bu aşamada katı yiyecekler tüketilmez. kınca ise sadece su içilir. Bu aşamada kalori miktarı çok az olduğu için yorgun hissedebilirsiniz. Eğer çok fazla yorgun hissetmeye başladıysanız diyete devam etmeyin.

4.gün:

Kahvaltı • detoks içeceği + bir elma.

Ara öğün • Az yağlı yoğurttan bir küçük kase.

Öğle yemeği • Limonata detoks içeceği + bir portakal.

Akşam Aperatifleri • Yeşil çay ve dört adet badem.

Akşam yemeği • Limonata detoks içeceği + bir adet muz.

Yatmadan önce • Limonata detoks içeceği

Katı yiyecekler yavaşça diyetinize geri getirilir. Bu, katı yiyecekleri kademeli olarak almanızı normal rutinini yeniden kazanmanızı sağlayacaktır.

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yla hızlı kilo verin!
Acı limonatayla hızlı kilo verin!

5.gün

Kahvaltı • detoks içeceği + bir dilim kızarmış kahverengi ekmek ve bir bardak az yağlı süt.

Ara öğün • Bir bardak karpuz suyu.

Öğle yemeği • Limonata detoks içeceği + bir yoğurt sosu ile sebze salatası küçük bir porsiyon.

Akşam Aperatifleri • Limonata detoks içeceği

Akşam yemegi • Limonata detoks içeceği + küçük bir porsiyon ızgara tavuk / balıklı veya ızgara sebzeli sandviç.

Yatmadan önce • Limonata detoks içeceği

Meyveler ve sebzeler vücudunuza ihtiyaç duyduğu doğru miktarda besin sağlar. Diyetinize ekleyeceğiniz tavuk, balık veya mercimek gibi bir protein kaynağı besinler , kaslarınızın da güçlendirilmesini sağlar

6. gün

Kahvaltı • Limonata detoks içeceği + bir meyve.

Ara öğün • Dört adet badem.

Öğle yemeği • Limonata detoks içeceği + küçük-orta ölçekli bir mercimek haşlanmış mercimek.

Akşam Aperatifleri • Yeşil çay ve şekersiz veya yulaflı bisküvi
Akşam yemeği • Limonata detoks içeceği + küçük bir kase sebze veya tavuk suyuna çorba

Yatmadan önce • Limonata detoks içeceği

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