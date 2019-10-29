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  • Ağız çalkalama suyunu koltuk altınıza sürersiniz etkisine inanamayacaksınız! İşte sizi şaşırtıp yok artık dedirtecek bilgiler...

Ağız çalkalama suyunu koltuk altınıza sürersiniz etkisine inanamayacaksınız! İşte sizi şaşırtıp yok artık dedirtecek bilgiler...

Günlük hayatta kullandığımız ürünleri ya da yediğimiz aslında farklı alanlarda da kullanılabiliyor. da farklı alanlarda kullanabileceğimiz bir bakım ürünü olarak karşımıza çıkıyor. sağlığımızı korumak için kullandığımız ağız çalkalama suyu aslında birçok alan işimize yarıyor. Peki ağız çalkalama suyunu başka hangi alanlarda kullanabiliriz? İşte sizi şaşırtıp yok artık demenize neden olacak birbirinden ilginç bilgiler...

Giriş Tarihi: 29.10.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 09:32
Ağız çalkalama suyunu koltuk altınıza sürersiniz etkisine inanamayacaksınız! İşte sizi şaşırtıp yok artık dedirtecek bilgiler...

Günlük hayatta kullandığımız ürünleri ya da yediğimiz aslında farklı alanlarda da kullanılabiliyor. da farklı alanlarda kullanabileceğimiz bir bakım ürünü olarak karşımıza çıkıyor. sağlığımızı korumak için kullandığımız ağız çalkalama suyu aslında birçok alan işimize yarıyor. Peki ağız çalkalama suyunu başka hangi alanlarda kullanabiliriz? İşte sizi şaşırtıp yok artık demenize neden olacak birbirinden ilginç bilgiler...

Ağız çalkalama suyunu koltuk altınıza sürersiniz etkisine inanamayacaksınız! İşte sizi şaşırtıp yok artık dedirtecek bilgiler...

AYAK MANTARLARINDAN KURTULUN

Ayağınızı ve su içeren leğende bekleterek mantardan kurtulabilirsiniz. Bekletmeniz gereken süre 20 dakika.

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Ağız çalkalama suyunu koltuk altınıza sürersiniz etkisine inanamayacaksınız! İşte sizi şaşırtıp yok artık dedirtecek bilgiler...

ÇÖP KOKUSUNDAN KURTULUN

Çöpünüz kokmaya mı başladı? Kağıt havluya ağız çalkalama suyunu dökün ve çöpün kenarına koyun. Kötü kokunun gittiğini göreceksiniz.

Ağız çalkalama suyunu koltuk altınıza sürersiniz etkisine inanamayacaksınız! İşte sizi şaşırtıp yok artık dedirtecek bilgiler...

YÜZÜNÜZÜ TEMİZLEYİN

Antiseptik özelliği bulunan ağız çalkalama suyunu yüz temizliği için kullanabilirsiniz. Düzenli kullanımında harikalar yarattığını göreceksiniz.

Ağız çalkalama suyunu koltuk altınıza sürersiniz etkisine inanamayacaksınız! İşte sizi şaşırtıp yok artık dedirtecek bilgiler...

KEPEĞE SON

Saçınızın dibine ağız çalkalama suyuyla masaj yapın ve ardından başınıza havlu sarın. Birkaç dakika sonra da saçınızı sadece suyla yıkayın. Kepeğin gittiğini göreceksiniz

Ağız çalkalama suyunu koltuk altınıza sürersiniz etkisine inanamayacaksınız! İşte sizi şaşırtıp yok artık dedirtecek bilgiler...

BÖCEK ISIRIKLARINDA ACIYI AZALTIYOR

İster inanın ister inanmayın ağız çalkalama suları böcek ısırıklarının vermiş olduğu acıyı ve yanma hissini geçiriyor. Tek yapmanız gereken böceğin ısırdığı yere pamuk yardımıyla ağız çalkalama suyunu sürmek.

Ağız çalkalama suyunu koltuk altınıza sürersiniz etkisine inanamayacaksınız! İşte sizi şaşırtıp yok artık dedirtecek bilgiler...

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