Akciğerleri kısa sürede temizliyor! İşte mucizevi besin...

Koronavirüsle mücadele aylardır devam ediyor. Pandemiyle bağışıklık sistemini güçlendirmek daha da önem kazandı. Uzmanların açıklamalarına göre hastalıklardan korunmak ve bağışıklığı güçlendirmek için şifalı besinlerin gücünden faydalanmak gerekiyor. Bazı besinler hastalıklara kalkan oluyor aynı zamanda akciğeri temizleyerek güçlendiriyor. İşte akciğeri temizleyen besinler...