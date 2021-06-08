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Haberler Galeri Akciğerleri kısa sürede tertemiz yapıyor! İşte mucizevi besin...
Giriş Tarihi: 08.06.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 11:11

Akciğerleri kısa sürede tertemiz yapıyor! İşte mucizevi besin...

Koronavirüsle mücadele aylardır devam ediyor. Pandemiyle bağışıklık sistemini güçlendirmek daha da önem kazandı. Uzmanların açıklamalarına göre hastalıklardan korunmak ve bağışıklığı güçlendirmek için şifalı besinlerin gücünden faydalanmak gerekiyor. Bazı besinler hastalıklara kalkan oluyor aynı zamanda akciğeri temizleyerek güçlendiriyor. İşte ...

Akciğerleri kısa sürede tertemiz yapıyor! İşte mucizevi besin...

Akciğerleri toksinlerden arındırmak, detoks ve antioksidan etki yaratmak için doğanın bize sunduğu besinleri sofralarımızdan eksik etmemek gerekir.

Akciğerleri kısa sürede tertemiz yapıyor! İşte mucizevi besin...

Aslında doğru beslenme ve besinler her çeşit hastalıktan korunmanın temelini oluşturur.

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Akciğerleri kısa sürede tertemiz yapıyor! İşte mucizevi besin...

Akciğerlerimizi korumak için gerekli besinler ise şöyledir...

Akciğerleri kısa sürede tertemiz yapıyor! İşte mucizevi besin...

Sarımsak: Doğal bir antibiyotik olan sarımsak akciğerlerin tam kapasite ile çalışmasını sağlar ve içeriğindeki pek çok antioksidan madde sayesinde akciğer kanserine karşı koruyucu etki gösterir.

Akciğerleri kısa sürede tertemiz yapıyor! İşte mucizevi besin...

Kekik: İçerdiği eterli uçucu yağlar, göğüs tıkanıklığına karşı etkilidir. Öksürük ve üst solunum yolları iltahabına karşıdır, antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri oluşumunu önler.

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