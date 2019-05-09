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  • Aman dikkat! Dişlerinizi erken yaşta kaybetmek istemiyorsanız...

Aman dikkat! ...

iyi hijyeni evde başlıyor. Dişlerinizi doğru şekilde fırçalamak, diş etlerini korumak için önemlidir. çoğumuzun yaptığı bu hatalardan uzak durun...

Giriş Tarihi: 09.05.2019 13:34 Güncelleme Tarihi: 16.08.2019 16:16
Aman dikkat! Dişlerinizi erken yaşta kaybetmek istemiyorsanız...

Dişleri fırçalarken yapılan hataları listeleyen Hekimi Pertev Kökdemir, "Çoğu insan dişlerini önemsemiyor. Ancak sağlıklı bir ağız ve güzel bir gülümseme için diş hijyenine dikkat etmeliyiz" dedi.

İşte dişleri fırçalarken kaçınılması gereken 10 hatayı Diş Hekimi Pertev Kökdemir şu şekilde sıraladı:

Aman dikkat! Dişlerinizi erken yaşta kaybetmek istemiyorsanız...

1. DİŞ FIRÇASINI ÇOK UZUN SÜRE KULLANMAK

Tutarlı kullanımla (haftada yedi gün, günde iki kez)bir fırçasının ortalama ömrü yaklaşık üç aydır. Yaklaşık 200 kullanımdan sonra fırçanızı değiştirmeniz gerekir çünkü kıllar aşınmış ve yıpranmış olur. Yıpranmış veya kırılmış kıllar ağzınızı düzgün temizlemez. Kıllar esnekliklerini kaybettikten sonra diş fırçanızı değiştirin. Günlük kullanımdan birkaç ay sonra bakteri ve besin parçacıkları diş fırçası üzerinde birikmeye başlar. Her üç ayda bir diş fırçanızı değiştirdiğinizden emin olun.

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Aman dikkat! Dişlerinizi erken yaşta kaybetmek istemiyorsanız...

2. DİŞLERİ YETERİNCE FIRÇALAMAMAK

Bir fırçalama seansı için önerilen süre iki dakikadır. Ortalama bir kişinin fırçalama zamanı sadece 45 saniyedir. 2 dakikadan kısa bir sürede hiçbir şey, diş macununuzdaki florürü, diş minesinin emmesine imkan tanıyamaz. Kısa süreli fırçalama yapıldığında genellikle ağzın bazı kısımları ihmal edilir. Önde inci gibi beyaz dişleriniz olabilir fakat dişlerinizin kenarları ya da ağzınızın arka bölgelerini de atlamamak gerekir. Süreyi uzatmanıza yardımcı olmak için zamanlayıcılarla birlikte elektronik diş fırçaları öneririm. Zamanlayıcınız yoksa, kronometre veya telefon kullanın.

Aman dikkat! Dişlerinizi erken yaşta kaybetmek istemiyorsanız...

3. DİŞLERİ FIRÇALADIKTAN SONRA AĞZI SU İLE DURULAMAK

Dişlerinizi fırçaladıktan sonra ağzını suyla çalkalamayın. macununu tükürebilirsiniz ancak su karışıma girdiği anda diş macunundaki floridin verimi azalacaktır. Bazılarınız ağzınızı alışkanlıktan çalkalamak isteyecektir. Bu durumda ya bol bol tükürün veya ağız suları ile gargara yapın, gargarayı tükürün.

Aman dikkat! Dişlerinizi erken yaşta kaybetmek istemiyorsanız...

4. BANYODA DİŞ FIRÇASI SAKLAMAK

Muhtemelen hepimiz bu hatayı yapmaktayız. Tuvalet için sifon çekildiğinde klozetinizin içindekiler her yöne saçılır. Eğer banyonuzu başkalarıyla, özellikle de evdeki çocuklarla paylaşıyorsanız, bu daha önemli olacaktır. fırçanıza bir kapak koymak bu riski azaltmanıza yardımcı olur. Diş fırçanızı banyonuzdan başka bir yerde, komodininizdeki veya ecza dolabınızın içindeki bir rafta saklamayı düşünün.

Aman dikkat! Dişlerinizi erken yaşta kaybetmek istemiyorsanız...

5. DİŞ İPİ KULLANMAMAK

Günlük ipi kullanmayı alışkanlık haline getirin. Diş fırçanızın ulaşmadığı yerlerde dişlerinizin arasındaki plağı çıkarmak için günde en az bir kez diş ipi kullanmak gerekir. Fırçalama ve diş ipi ile çıkarılmayan plak dişleriniz üzerinde sert kireçlenmiş tortulara dönüşür.

Aman dikkat! Dişlerinizi erken yaşta kaybetmek istemiyorsanız...

6. DİLİ TEMİZLEMEMEK

Dişlerinizi fırçaladıktan sonra kötü nefes kokusunu önlemek ve bakterileri gidermek için dilinizi temizleyin. Bir dil temizleyicisi, fazla bakterileri dilinizden alır. Bunu yapmak istemiyorsanız, dil kazıyıcıya sahip bir fırçası alın. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra dilinizi temizlemek için sadece fırçanızın kıllarını da kullanabilirsiniz.

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