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Asla tüketmeyin! Beyni öldüren besinler açıklandı...

Bu besinler direkt beyni etkiliyor! Sağlıklı diye tükettiğimiz birçok besinin beyni etkileyerek ciddi hastalıklara zemin hazırladığı ortaya çıktı. Araştırmalara göre tükettiğimiz bazı besinler dört gün içinde beyni, hafızayı ve psikolojiyi olumsuz etkiliyor. tarafından yapılan araştırmaya göre; yağlı ve şekerli gıdalar zararlı, öyle ki dört gün içinde hafızaya zarar verebiliyor. Çalışmada, 4 gün boyunca kahvaltıda yüksek yağlı ve şekerli yiyen katılımcıların verileri incelendi. Yağ ve şeker içeren beslenme programının kişinin düşünme ve hatırlama gibi becerilerini kötü yönde etkileyerek bilişsel sağlığını bozduğu belirlendi. İşte beyni bitiren besinler listesi...

Giriş Tarihi: 11.01.2020 06:11 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 06:26
Asla tüketmeyin! Beyni öldüren besinler açıklandı...

Bu besinler direkt beyni etkiliyor! Sağlıklı diye tükettiğimiz birçok besinin beyni etkileyerek ciddi hastalıklara zemin hazırladığı ortaya çıktı. Araştırmalara göre tükettiğimiz bazı besinler dört gün içinde beyni, hafızayı ve psikolojiyi olumsuz etkiliyor. tarafından yapılan araştırmaya göre; yağlı ve şekerli gıdalar zararlı, öyle ki dört gün içinde hafızaya zarar verebiliyor. Çalışmada, 4 gün boyunca kahvaltıda yüksek yağlı ve şekerli yiyen katılımcıların verileri incelendi. Yağ ve şeker içeren beslenme programının kişinin düşünme ve hatırlama gibi becerilerini kötü yönde etkileyerek bilişsel sağlığını bozduğu belirlendi. İşte beyni bitiren besinler listesi...

Asla tüketmeyin! Beyni öldüren besinler açıklandı...

Yeni bir araştırmaya göre; yağlı ve şekerli bir diyet sadece dört gün içinde hafızanıza, dikkatinize ve ruh halinize zarar verebilir.

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Asla tüketmeyin! Beyni öldüren besinler açıklandı...

tarafından yapılan araştırmaya göre; yağlı ve şekerli gıdalar zararlı, öyle ki dört gün içinde hafızaya zarar verebiliyor.

Asla tüketmeyin! Beyni öldüren besinler açıklandı...

Çalışmada, 4 gün boyunca kahvaltıda yüksek yağlı ve şekerli yiyen katılımcıların verileri incelendi. Yağ ve şeker içeren beslenme programının kişinin düşünme ve hatırlama gibi becerilerini kötü yönde etkileyerek bilişsel sağlığını bozduğu belirlendi.

Asla tüketmeyin! Beyni öldüren besinler açıklandı...

Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir başka deney ise, yüksek yağlı diyetin beş gün boyunca tüketildiğinde, dikkat ve hafıza fonksiyonunun yanı sıra ruh hali değişimlerine de yol açtığını gösterdi.

Asla tüketmeyin! Beyni öldüren besinler açıklandı...

Aşırı kilolu olmak, pek çok kişi için sadece kendisine uygun kıyafetler bulma mücadelesi değil. Aşırı kilo, tüm vücudu etkileyen bir gerçek. Kalp krizi ve diyabet görülme olasılığı bu kişilerde oldukça fazla. Ancak uzmanlara göre bu açıklama, ince insanların rahat bir nefes alabileceği anlamına gelmiyor.

Asla tüketmeyin! Beyni öldüren besinler açıklandı...

Hem Circulation hem de Lancet dergisinde yayınlanan araştırmaya göre; sağlıklı bir görünüm, sağlıklı bir bedene sahip olduğunuz anlamına gelmiyor. Eğer zayıfsanız ama yine de sağlıksız bir diyetiniz varsa ve egzersiz yapmaktan kaçınıyorsanız hala kanser, kalp krizi ve diyabet riski altındasınız.

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