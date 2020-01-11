Asla tüketmeyin! Beyni öldüren besinler açıklandı...

Bu besinler direkt beyni etkiliyor! Sağlıklı diye tükettiğimiz birçok besinin beyni etkileyerek ciddi hastalıklara zemin hazırladığı ortaya çıktı. Araştırmalara göre tükettiğimiz bazı besinler dört gün içinde beyni, hafızayı ve psikolojiyi olumsuz etkiliyor. Nöroloji Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre; yağlı ve şekerli gıdalar zararlı, öyle ki dört gün içinde hafızaya zarar verebiliyor. Çalışmada, 4 gün boyunca kahvaltıda yüksek yağlı ve şekerli yiyen katılımcıların verileri incelendi. Yağ ve şeker içeren beslenme programının kişinin düşünme ve hatırlama gibi becerilerini kötü yönde etkileyerek bilişsel sağlığını bozduğu belirlendi. İşte beyni bitiren besinler listesi...