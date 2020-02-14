Asla tüketmeyin! Zararını duyan inanamıyor...

Fazla şeker tüketimi birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Severek tükettiğimiz besinlerdeki şeker oranları hayrete düşürüyor. Vücudun bir enerji kaynağı olan şeker, doğru yollardan alınmayıp ölçüsüz kullanıldığında vücudumuza zarar verir. Araştırmalara göre fazla şeker tüketimi; yüksek tansiyondan diyabete kalp hastalıklarından kansere dek birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Son araştırmalar, obezitenin en önemli nedenlerinden birinin şeker olduğunu, üstelik şekerin mutluluk vermekle kalmayıp bağımlılık da yarattığını ortaya koyuyor. İşte fazla şeker tüketimine sebep olan besinler ve bu besinlerdeki şeker oranları…