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Asla tüketmeyin! Zararını duyan inanamıyor...

Fazla tüketimi birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Severek tükettiğimiz besinlerdeki şeker oranları hayrete düşürüyor. Vücudun bir enerji kaynağı olan şeker, doğru yollardan alınmayıp ölçüsüz kullanıldığında vücudumuza zarar verir. Araştırmalara göre fazla şeker tüketimi; yüksek tansiyondan diyabete kalp hastalıklarından kansere dek birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Son araştırmalar, obezitenin en önemli nedenlerinden birinin şeker olduğunu, üstelik şekerin mutluluk vermekle kalmayıp bağımlılık da yarattığını ortaya koyuyor. İşte fazla şeker tüketimine sebep olan besinler ve bu besinlerdeki şeker oranları…

Giriş Tarihi: 14.02.2020 14:03 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 14:10
Asla tüketmeyin! Zararını duyan inanamıyor...

Fazla tüketimi birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Severek tükettiğimiz besinlerdeki şeker oranları hayrete düşürüyor. Vücudun bir enerji kaynağı olan şeker, doğru yollardan alınmayıp ölçüsüz kullanıldığında vücudumuza zarar verir. Araştırmalara göre fazla şeker tüketimi; yüksek tansiyondan diyabete kalp hastalıklarından kansere dek birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Son araştırmalar, obezitenin en önemli nedenlerinden birinin şeker olduğunu, üstelik şekerin mutluluk vermekle kalmayıp bağımlılık da yarattığını ortaya koyuyor. İşte fazla şeker tüketimine sebep olan besinler ve bu besinlerdeki şeker oranları…

Asla tüketmeyin! Zararını duyan inanamıyor...

ŞEFTALİ

Şeftalinin içinde kaç var?

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Asla tüketmeyin! Zararını duyan inanamıyor...

Şeftali masum gibi gözükse de yedikten sonra vücudumuza 6.5 küp oranında etki ediyor.

Asla tüketmeyin! Zararını duyan inanamıyor...

ANANAS

Ananasın içinde kaç var?

Asla tüketmeyin! Zararını duyan inanamıyor...

Ananas 2.5

Asla tüketmeyin! Zararını duyan inanamıyor...

ÜZÜM

Üzümün içinde kaç var?

Asla tüketmeyin! Zararını duyan inanamıyor...

Üzüm 5 küp

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