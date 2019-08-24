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nasıl ortaya çıkıyor? Astımın belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte cevabı...

dünyada yaklaşık 300 milyon insanı etkileyen, kriz ataklarıyla seyreden kronik bir hastalık. Peki, astım tam olarak nasıl ortaya çıkıyor, belirtileri, tedavi yöntemleri neler? Hem astım hastası olup hem de kilo problemi yaşayanlar neler yapmalılar? Astım krizlerini azaltmanın tüyoları neler? Gelin, tüm bu soruları teker teker yanıtlayalım...

SELAHATTİN DÖNMEZ
SELAHATTİN DÖNMEZ Sağlık galerileri
Giriş Tarihi: 24.08.2019 07:55 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 08:11
Astım nasıl ortaya çıkıyor? Astımın belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte cevabı...

dünyada yaklaşık 300 milyon insanı etkileyen, kriz ataklarıyla seyreden kronik bir hastalık. Peki, astım tam olarak nasıl ortaya çıkıyor, belirtileri, tedavi yöntemleri neler? Hem astım hastası olup hem de kilo problemi yaşayanlar neler yapmalılar? Astım krizlerini azaltmanın tüyoları neler? Gelin, tüm bu soruları teker teker yanıtlayalım...

Astım nasıl ortaya çıkıyor? Astımın belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte cevabı...

Ülkemizde de her 100 yetişkinden yedisinde, her 100 çocuğun ise 15'inde rahatsızlığı görülüyor. Son yıllarda ataklarını azaltabilen hatta astımdan koruyan besinlerin varlığının keşfedilmesiyle astım tedavisinde yiyeceklerin de önemli rolü olduğu bulundu. Diyet lifinden yetersiz tüketimin, fast food besinleri sık yemenin ve obezitenin astımın tetikleyicisi olduğu artık bilinen bir gerçek. Bugün sizlere astım hastalığı olup hem de kilo problemi yaşayan herkesin uygulayabileceği 5 günde 2 kg yağ yakan astım tedavisiyle uyumlu özel bir beslenme programımı da paylaşacağım. Ayrıca astım krizlerini azaltan tüyoları da bu satırlarda okuyabileceksiniz.

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Astım nasıl ortaya çıkıyor? Astımın belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte cevabı...

ASTIM HANGİ ŞİKAYETLERLE SEYREDER?

hastalarının hava yollarında iltihaplanma vardır. Bu nedenle de bu hastaların hava yollarını döşeyen mukoza adı verilen zar şiş ve ödemli olur. Bu durum da akciğerlerde çevresel uyaranlara karşı aşırı hassasiyete neden olur ve bu hastalarda toz, polen, duman, koku gibi uyarıcılar ile hava yollarını saran kaslar kasılır, ödem ile şişlik artar ve öksürük, hırıltılı solunum, nefes darlığı, göğüste baskı hissi gibi yakınmalar ortaya çıkar. Bu belirtiler genellikle gece veya sabaha karşı ortaya çıkar, tekrarlayıcı seyreder ve nöbetler halinde gelir.

Astım nasıl ortaya çıkıyor? Astımın belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte cevabı...

KALITSAL BİR HASTALIK MIDIR?

Hem genetik hem de çevresel faktörler hastalığının ortaya çıkmasında etkili. Anne ya da babadan birinin astım olması durumunda çocuğun astım hastası olma olasılığı 1/3'ken, her iki ebeveyn de astım ise çocukta bu oran 2/3'e yükseliyor. Toz, polen, küf mantarları, hayvan türleri gibi alerjenler, sigara dumanı, ilaçlar, hava kirliliği maruziyeti, sağlıksız beslenme gibi çevresel etmenler ise genetik yatkınlığı olan bireylerde astımın ortaya çıkmasında ve hastalığın ağırlığı üzerinde önemli rol oynuyor. Astımın özellikle alerjik ve sigara kullanan bireylerde ortaya çıkma riski ise daha fazla. Hamilelik döneminde sigara içen annelerin çocuklarında astım gelişme riski 4 kat artıyor.

Astım nasıl ortaya çıkıyor? Astımın belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte cevabı...

TANISI NASIL KONUR?
teşhisinden öncelikle hastanın şikayetleri ve astım belirtileri değerlendirilir. Bu süreci fiziki muayene, akciğer grafisi, solunum fonksiyon testleri, kanda alerji tetkikleri izler.

Astım nasıl ortaya çıkıyor? Astımın belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte cevabı...

ASTIMDA TIBBİ TEDAVİ NEDİR?

Astımda kullanılan ilaçların çoğu inhalasyon ile verilip doğrudan hava yollarına giderek hızlı etki gösteriyor. Kortizon içeren ilaçlar, bağışıklık sistemini etkileyen ilaçlar ve anti Ig E gibi kontrol edici ilaçlar hava yollarındaki mikrobiyal olmayan iltihabı kontrol altına alıyor ve bu ilaçlar hemen rahatlatıcı etki göstermeyip uzun dönem kullanımda yarar sağlıyor.

Astım nasıl ortaya çıkıyor? Astımın belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte cevabı...

ANNE SÜTÜ EN ÖNEMLİ KORUYUCU

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar; annelerin hamilelik dönemlerindeki beslenme alışkanlıkları ve doğum sonrası çocukların yanlış beslenme biçimleri ile hastalığı arasında ilişki olduğu görüşü üzerine yoğunlaşıyor. Bebeğin anne karnında yetersiz beslenmesi ve düşük ağırlıkta olması, prematüre doğumlar, bebeğin yeterli süre anne sütü alamaması astıma yakalanma riskini ciddi ölçüde artırıyor.

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