Astım nasıl ortaya çıkıyor? Astımın belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte cevabı...

ASTIM HANGİ ŞİKAYETLERLE SEYREDER?

Astım hastalarının hava yollarında iltihaplanma vardır. Bu nedenle de bu hastaların hava yollarını döşeyen mukoza adı verilen zar şiş ve ödemli olur. Bu durum da akciğerlerde çevresel uyaranlara karşı aşırı hassasiyete neden olur ve bu hastalarda toz, polen, duman, koku gibi uyarıcılar ile hava yollarını saran kaslar kasılır, ödem ile şişlik artar ve öksürük, hırıltılı solunum, nefes darlığı, göğüste baskı hissi gibi yakınmalar ortaya çıkar. Bu belirtiler genellikle gece veya sabaha karşı ortaya çıkar, tekrarlayıcı seyreder ve nöbetler halinde gelir.