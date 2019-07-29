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Galeri Atıştırmalıkların En Sağlıklısı: Fırında Yapabileceğiniz 9 Meyve ve Sebze Cipsi
Atıştırmalıkların En Sağlıklısı: Fırında Yapabileceğiniz 9 Meyve ve Sebze Cipsi
Sağlıklı atıştırmalıklar hazırlamak düşündüğünüz kadar zor değil, işte en lezzetli meyve ve sebze cipsleri! Bir şeyler izliyorken cips yemek oldukça keyifli olsa da pek sağlıklı bir seçenek olmadığını söylemek zorundayız. Ama üzülmeyin, size paketli cipsleri unutturacak birbirinden lezzetli ve sağlıklı cips tariflerimiz var. İşte en lezzetli meyve ve sebze cipsi tarifleri…
Giriş Tarihi: 29.07.2019
17:38
Güncelleme Tarihi: 29.07.2019
17:44
1. Parmesanlı domates cipleri
4 adet orta boy domatesi yuvarlak dilimler halinde dilimleyin. Bir karıştırma kabının içine 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı parmesan ve 1 çay kaşığı sarımsak tozunu ekleyin. Dilerseniz ince kıyılmış maydanoz da ekleyebilirsiniz. Domatesleri bu çeşni ile tatlandırın. Bir yağlı kağıt üzerine yerleştirdiğiniz domatesleri önceden ısıtılmış 90 derecelik fırında, yarım saatte bir kontrol ederek pişirin. 4-5 saatin sonunda istediğiniz çıtırlığa ulaşacaktır. Afiyet olsun!
2. Muz cipsi
3 adet orta boy muzu ince dilimler halinde dilimleyin. Dilimlenmiş muzları bir yağlı kağıt üzerine yerleştirin. Bir adet limonun suyunu sıkın ve bir fırça yardımı ile muzlara sürün. Muzları 100 derecelik fırında kuruyana kadar pişirin. 2-3 saatin sonunda istediğiniz çıtırlığa ulaşacaktır. Afiyet olsun!
3. Çilek cipsi
Bir kilo çileği yıkayın ve saplarından ayırarak dilimleyin. Dilimlediğiniz çilekleri bir yağlı kağıdın üzerine dizin. Önceden ısıtılmış 90 derecelik fırında 1 saat kadar pişirin. Sonrasında ters çevirerek 45 dakika daha pişirin. İşte bu kadar kolay, afiyet olsun!
4. Havuç cipsi
4 adet orta boy havucu güzelce yıkayıp kuruladıktan sonra ince ince dilimleyin. Havuçları geniş bir kaba alın ve üzerine 2 yemek kaşığı zeytin yağı, 1 çay kaşığı sarımsak tozu, 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı biberiyeyi ekleyin, güzelce karıştırın. Pişirme kağıdı serdiğiniz tepsiye havuç dilimlerini üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında, fanlı programda 20 dakika kadar pişirin. Cipslerinizin çıtır çıtır olmasını istiyorsanız fırının ısısını 120 dereceye düşürerek 10-15 dakika daha pişirebilirsiniz. Afiyet olsun!
5. Pancar cipsi
4 adet pancarın kabuğunu incecik soyun ve mandolin rendeyle mümkün olduğunca ince dilimler halinde kesin. Dilimlenmiş pancarları bir kaseye alıp üzerine bir diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı beyaz biber ekleyin, iyice harmanlayın. Pancarlarınızı bu sos içerisinde 10 dakika kadar beklettikten sonra bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve pancar dilimlerini üst üste gelmeyecek şekilde kağıdın üzerine yayın. 15-20 dakika kadar pişirin, 5 dakika kadar da fırının kapağı açıkken pişirin. Fırından çıkan cipsleri deniz tuzuyla harmanlayıp servis edin. Afiyet olsun!
6. Ballı tarçınlı elma cipsi
4 adet orta boy elmayı güzelce yıkayıp kuruladıktan sonra bütün halde ince ince dilimleyin. Pişirme kağıdı serdiğiniz tepsiye elma dilimlerini yerleştirin. Dilimlerin üzerine fırça yardımıyla bal sürün. Dilimlediğiniz tüm elmalar için 2 yemek kaşığı bal yeterli olacaktır. 1 çay kaşığı tarçını küçük bir süzgeç yardımıyla tüm dilimlerin üzerine serpin. Önceden ısıtılmış 120 derecelik fırında fanlı programda 1 saat kadar pişirin ve afiyetle tüketin!
7. Patates cipsi
Sebze cipsi kategorisinde en sevileni! 3 adet orta boy patatesi güzelce yıkayın ve soyun. Soyduğunuz patatesleri soğuk suda bekletin. Mandolin rendeyi en ince ayarına getirip patatesleri incecik doğrayın. Doğradığınız patatesleri tekrar soğuk suyun içerisinde bekletin. 2 su bardağı kızartma yağını iyice kızdırın, patatesleri kurulayın ve birkaç parti halinde kızartın. Çok ince olduklarından dolayı 3 dakika gibi bir süre pişmeleri için yeterli olacaktır. Kızarttıktan sonra yağlarının süzülmesi için bir süzgeç üzerinde bekletin ve bu arada tuzlayın. İşte bu kadar!