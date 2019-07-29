Atıştırmalıkların En Sağlıklısı: Fırında Yapabileceğiniz 9 Meyve ve Sebze Cipsi

7. Patates cipsi

Sebze cipsi kategorisinde en sevileni! 3 adet orta boy patatesi güzelce yıkayın ve soyun. Soyduğunuz patatesleri soğuk suda bekletin. Mandolin rendeyi en ince ayarına getirip patatesleri incecik doğrayın. Doğradığınız patatesleri tekrar soğuk suyun içerisinde bekletin. 2 su bardağı kızartma yağını iyice kızdırın, patatesleri kurulayın ve birkaç parti halinde kızartın. Çok ince olduklarından dolayı 3 dakika gibi bir süre pişmeleri için yeterli olacaktır. Kızarttıktan sonra yağlarının süzülmesi için bir süzgeç üzerinde bekletin ve bu arada tuzlayın. İşte bu kadar!