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  • Ayaklarınızın tabanını sarımsak ile ovarsanız faydasına inanamayacaksınız!

Ayaklarınızın tabanını ile ovarsanız faydasına inanamayacaksınız!

Doğal bir antibiyotik olarak nitelendirilen açısından çok fazla faydası mevcuttur. Özellikle vücutta ve bağırsaklardaki zararlı mikro organizmaların atılması ve vücut savunması için en etkili gıdalar arasındadır. Yapılan son araştırmalara göre sarımsak bulunan allisin maddesi deriye temas yoluyla vücuda girebildiği tespit edilmiştir. Bunu dokununca zehirleyebilen balıklara benzetebiliriz. Sarımsakta bulunan bu madde deri yoluyla hücrelere kadar girip vücuda enjekte olur. Faydaları bu şekilde de göstermektedir. Peki mucizevi nelerdir? İşte sarımsağın faydaları...

Giriş Tarihi: 18.11.2019 15:42 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 15:45
Ayaklarınızın tabanını sarımsak ile ovarsanız faydasına inanamayacaksınız!

Ayaklarınızın tabanını sarımsak ile ovarsanız faydasına inanamayacaksınız!

Doğal bir antibiyotik olarak nitelendirilen açısından çok fazla faydası mevcuttur. Özellikle vücutta ve bağırsaklardaki zararlı mikro organizmaların atılması ve vücut savunması için en etkili gıdalar arasındadır. Yapılan son araştırmalara göre sarımsak bulunan allisin maddesi deriye temas yoluyla vücuda girebildiği tespit edilmiştir. Bunu dokununca zehirleyebilen balıklara benzetebiliriz. Sarımsakta bulunan bu madde deri yoluyla hücrelere kadar girip vücuda enjekte olur. Faydaları bu şekilde de göstermektedir. Peki mucizevi nelerdir? İşte sarımsağın faydaları...

Ayaklarınızın tabanını sarımsak ile ovarsanız faydasına inanamayacaksınız!

Ayaklarınızın tabanını sarımsak ile ovarsanız faydasına inanamayacaksınız!

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Ayaklarınızın tabanını sarımsak ile ovarsanız faydasına inanamayacaksınız!

Ayaklarınızın tabanını sarımsak ile ovarsanız faydasına inanamayacaksınız!

Ayaklarınızın tabanını ile ovarsanız, 30 dakika sonra tadını ve kokusunu ağzınızda hissedeceksiniz. Hepsi sarımsağın mekanik tahribatı sırasında oluşan ve organik bir bileşik olan allisin'den kaynaklanıyor.

Ayaklarınızın tabanını sarımsak ile ovarsanız faydasına inanamayacaksınız!

Ayaklarınızın tabanını sarımsak ile ovarsanız faydasına inanamayacaksınız!

Allisin hücre zarlarına nüfuz edebilmekte, kan dolaşımı yoluyla dolaşabilmekte ve tat tomurcuklarına ulaşabilmektedir.

Ayaklarınızın tabanını sarımsak ile ovarsanız faydasına inanamayacaksınız!

Ayaklarınızın tabanını sarımsak ile ovarsanız faydasına inanamayacaksınız!

İşte bu yüzden yemekten hoşlanan insanların sadece ağızlarından değil tüm vücudundan da kötü bir kokusu vardır. Çünkü koku kanda çözülür.

Ayaklarınızın tabanını sarımsak ile ovarsanız faydasına inanamayacaksınız!

Ayaklarınızın tabanını sarımsak ile ovarsanız faydasına inanamayacaksınız!

GÜNDE 6 DİŞ KÖZLENMİŞ SARIMSAK YERSENİZ...

Çoğu yemeğe aroma katan ve açısından çeşitli faydaları bulunan sarımsağın faydalarını zaten biliyoruz. Ancak Healthy Food Style'dan aktarılanlara göre günde 6 diş közlenmiş yemenin sağlık açısından mucizevi faydaları bulunuyormuş. Yapılan araştırmalar sonucunda günde 6 diş közlenmiş sarımsak tüketildiğinde 24 saatte vücudumuzda meydana gelen değişiklikler açıklandı.

Ayaklarınızın tabanını sarımsak ile ovarsanız faydasına inanamayacaksınız!

Ayaklarınızın tabanını sarımsak ile ovarsanız faydasına inanamayacaksınız!

Soğan ve pırasa birçok yemekte kullanılıyor. Özellikle soğanlar içerdikleri antioksidanlar nedeniyle hem sinir sistemini hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar. Yüzlerce yıldır soğan ve sarımsak alternatif tıp yöntemi olarak kullanılıyor.

Healthy Food Style'dan aktarılanlara göre günde 6 diş közlenmiş veya kızartılmış sarımsak yemeniz halinde 24 saat içinde vücudunuzda bu değişikler meydana geliyormuş:

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