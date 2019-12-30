Ayaklarınızın tabanını sarımsak ile ovarsanız faydasına inanılmaz!

Doğal bir antibiyotik olarak nitelendirilen sarımsak sağlık açısından çok fazla faydası mevcuttur. Özellikle vücutta ve bağırsaklardaki zararlı mikro organizmaların atılması ve vücut savunması için en etkili gıdalar arasındadır. Yapılan son araştırmalara göre sarımsak bulunan allisin maddesi deriye temas yoluyla vücuda girebildiği tespit edilmiştir. Bunu dokununca zehirleyebilen balıklara benzetebiliriz. Sarımsakta bulunan bu madde deri yoluyla hücrelere kadar girip vücuda enjekte olur. Faydaları bu şekilde de göstermektedir. Peki mucizevi besin sarımsağın faydaları nelerdir? İşte sarımsağın faydaları...